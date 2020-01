Oxfordský profesor: Přichází smrt člověka ekonomického. Chamtivost je odepsaná

V padesátých letech, kdy si ho ekonomie vymyslela, bylo naše chápání evoluce lidstva primitivnější než dnes. Podle očekávání se člověk ekonomický neměl vyznačovat tím, že je chamtivý, líný a sobecký, což jsme do jisté míry všichni, ale tím, že má pouze tyto vlastnosti.

Paul Collier působí jako profesor ekonomie a veřejné politiky na Blavatnikově škole veřejné správy v Oxfordu. Jeho poslední kniha The Future of Capitalism (Budoucnost kapitalismu) vyšla v roce 2018.

Tato karikatura lidské existence napáchala ohromné škody. Vezměme si jeden příklad: jelikož člověk ekonomický není schopen nést morální odpovědnost, nedá se mu věřit. Pracovat bude, jen pokud ho motivujeme hmotnou výhodou, a jeho jednání proto musíme sledovat jako ostříž a jeho odměňování podmínit viditelným plněním smluvně stanovených činů.

Fráze „jezte, co zabijete“, kterou se v investičních bankách popisuje systém sledovaných odměn, je implicitně normativní: dostanete to, co si zasloužíte, a zasloužíte si to, co dostanete.

Společnost psychopatů

Dnes naštěstí víme, že člověk ekonomický je karikatura. Poslední studií, jež to potvrzuje, je kniha Blueprint: The Evolutionary Origins of a Good Society (Program: Evoluční původ dobré společnosti) Nicholase Christakise. Ukazuje, proč se homo sapiens v důsledku působení evolučních sil vyvinul jako jedinečný společenský druh. Ačkoli to z hlediska vývoje nebylo ani zdaleka nevyhnutelné, člověk ekonomický byl odsouzen téměř k vyhynutí a přežilo jen jeho vysoce deviantní chování, jež nazýváme psychopatickým.

Lovci ve společnostech lovců a sběračů „nejedí, co zabijí“: takové chování by vedlo k jejich společenské ostrakizaci, proto se o svůj úlovek dělí. Teorémy odvozené od představy člověka ekonomického vysvětlují podmínky fungování společnosti psychopatů.

