Tři menší liberální strany čelí na sociálních sítích kritice za to, že se jejich místní buňky podílejí na konci stávající koalice na radnici Prahy 1. Tu vede vítěz voleb, uskupení Praha 1 sobě, v čele se starostou Pavlem Čižinským. Starostové a lidovci jsou součástí koalice, ale rozhodli se spolupráci ukončit. TOP 09, která je v opozici, s oběma stranami a také s ODS a ANO chce vytvořit koalici novou.

Nejsme rádi, ale co máme dělat? Vedení Starostů, lidovců i TOP 09 nervózně sleduje rozpad koalice v Praze 1

Celostátní vedení tří malých liberálních stran sleduje Prahu 1 v těchto dnech obzvlášť pozorně. Není divu – rozpad tamní koalice vyvolává nelibost právě v řadách liberálně orientovaných voličů, kteří si od ní slibovali změnu poměrů v centru metropole.

„Samozřejmě, že jsem zaznamenal maily, kde mi lidi píšou, ať tu situaci ještě zvážíme,“ připouští předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan.

Koalice v Praze 1 se hroutí kvůli tomu, že se z ní tři radní rozhodli odejít. Dva z nich jsou zástupci celostátních stran – současný místostarosta Petr Hejma je členem STAN a radní Petr Burgr je lidovec. Na jedničce fungují v rámci uskupení s názvem My, co tady žijeme. O důvodech koaliční krize Deník N už podrobně psal.

TOP 09 v současné koalici není, její tři zastupitelé ale podpořili svolání mimořádného zasedání, na kterém se bude hlasovat o jejím konci. Nové vedení městské části zřejmě vytvoří právě TOP 09, STAN a KDU-ČSL spolu s ODS a ANO. Kritici tohoto kroku se obávají, že nová koalice zastaví změny, které ta dosavadní v pražském centru prováděla – mimo jiné opatření namířená proti nadměrnému obtěžování místních turistickým ruchem a tranzitní dopravou.

„Myslím, že tímto krokem jste si do budoucna odehnali voliče, kteří do vás, stejně jako do Prahy 1 sobě, Pirátů a Zelených, vkládali naději na lepší život v centru,“ zní třeba jeden z kritických ohlasů na Facebooku.

„Chápu ten krok jako bývalý starosta, netvrdím, že s ním