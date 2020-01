Zprávou dne byl bezpochyby americký útok v Bagdádu na velitele elitních íránských jednotek Kuds Solejmáního. „Americké jednotky na pokyn prezidenta učinily obranný krok, aby ochránily americké občany v zahraničí, a zabily Kásima Solejmáního. Cílem útoku bylo zamezit dalším plánovaným útokům ze strany Íránu,“ napsalo ve svém prohlášení americké ministerstvo obrany. Prezident Donald Trump později napsal, že měl být eliminován již dávno, je podle něj zodpovědný za smrt milionů lidí.

Co se vlastně stalo? Solejmání byl zabit spolu se šéfem iráckých šíitských milicí řízenou střelou z dronu. Útok, který Američané prezentují jako obranný, vyvolal prudkou reakci blízkovýchodních zemí a hrozí, že se bude ještě dále eskalovat napětí, které mezi USA a Íránem již panovalo. Základní informace o útoku najdete v textu Jany Ciglerové. Naši zahraničáři sledovali situaci na Blízkém východě také v online zpravodajství po celý den.

„Obávám se, že to nastolí precedens. Byl to útok mimo vojenský konflikt, navíc na území Iráku, tedy partnerského státu. A zároveň útok na vysloveně čelného politického představitele jiného státu – nejen vojenského, ale i politického. Nemá to obdoby, tohle tu zatím nebylo. To není, jako když někde v afghánských skalách z dronu zlikvidují jakéhosi ozbrojeného vůdce, který se tam skrývá a občas střílí po americkém konvoji,“ říká ve velmi zajímavém rozhovoru politolog a bezpečnostní analytik Josef Kraus.

V interview Majdy Slezákové se dočtete, jaké dopady Kraus vidí v samotném Íránu, jak vidí americký úder další země v regionu nebo zda hrozí dokonce ozbrojený konflikt mezi USA a Íránem. Tento text určitě nepřeskočte. A abyste měli obrázek kompletní, doporučuji projít také profil samotného zabitého generála z pera Honzy Wirnitzera.

Krátce se podívejme také na další texty z naší dnešní produkce. Telemedicína – léčba budoucnosti. Iva Bezděková píše o léčení na dálku. Adéla Skoupá se ve velmi zajímavém rozhovoru s profesorem antropologie z Harvardu baví o tom, proč jsou lidé schopni proti sobě páchat krvavé násilí. Petr Koubský se věnuje stému výročí od narození legendárního Isaaca Asimova.

Lukáš Prchal s Kubou Zelenkou se zaměřili na prodej letounů L-410 do Číny. Resp. na jejich neprodej, abychom si pomohli klasikem. Václav Rákos si všímá formování nové španělské vlády a Honza Wirnitzer se podíval na stav české armády na přelomu roku.

Další agenda

Stíhání premiéra Andreje Babiše může plynule pokračovat, není třeba znovu žádat o jeho vydání Poslaneckou sněmovnou. K tomuto názoru dospěl státní zástupce Jaroslav Šaroch.

Státní rozpočet v roce 2019 skončil v deficitu. Výdaje převýšily příjmy o 28,5 miliardy korun, schválený schodek počítal se 40miliardovým saldem. Zatímco ministryně Alena Schillerová (za ANO) si výsledek pochvaluje, opozice se do něj pustila jako do neodpovědného. Schillerová také oznámila, že by ráda zrušila superhrubou mzdu a stanovila daň z příjmu fyzických osob na 19 procent.

Rusko zastavilo dodávky ropy do Běloruska. Státy se nedohodly na ceně, za kterou bude plyn a ropu Rusko dodávat. Zatím není jasné, kdy se k rozhovorům vrátí.

Čemu se věnovali kolegové v jiných redakcích?

Hospodářské noviny přinášejí velký text o předsedovi Ústavního soudu Pavlu Rychetském. Tento bývalý místopředseda vlády Miloše Zemana se s prezidentem dostal v poslední době do sporů. Týkaly se zejména ovlivňování justice a také některých Zemanových kontroverzních kroků. Rychetský kolegům řekl, že aktuálně neuvažuje o tom, že by nedokončil svůj mandát. „Stal se jakýs přírodní zázrak a jsem schopen fyzicky i mentálně tu funkci stále ještě zastávat,“ říká Rychetský. Mluví také o svých vztazích se Zemanem nebo o samotné práci soudu.

Český rozhlas si nechal od agentury Median zpracovat výzkum, který se ptá na otázku, zda se v Česku začínají falšovat novodobé dějiny. A vyšel zajímavě. S touto tezí totiž souhlasí 55 procent lidí. Jde o celkem zajímavé zjištění v době, kdy probíhají spory ohledně památníku maršála Koněva v Praze.

A server Info.cz přináší rozhovor s ministryní spravedlnosti Marií Benešovou. Ta se v něm vyjadřuje například ke kontroverzní novele zákona o státním zastupitelství, hodnotí také skončený rok, ve kterém nastoupila do funkce ministryně.

Přeji příjemný zimní víkend!