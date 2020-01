Zlomený meč revoluce. Ajatolláhové ztratili obávaného stratéga, který střežil jejich mocenské impérium

Pokud člověk pomine to, že sloužil nedemokratickému íránskému režimu, zůstává strohou skutečností, že zabitý generál Kásem Solejmání byl mazaným a zkušeným velitelem. Dost možná nejlepším, jakého Írán měl. A protivníkem, kterého západní stratégové mohli nenávidět, stejně jako uznávat.

Necelý rok nazpět obdržel generál v jedné zemi nejvyšší vojenský řád. Nebyla by to až tak mimořádná zpráva, nebýt toho, že se to stalo v Teheránu, šlo o Kásema Solejmáního a připnul si vyznamenání, které po převratu v roce 1979 vítězní ajatolláhové zavrhli jako jeden ze symbolů svržené monarchie.

Po čtyřiceti letech měl íránský teokratický režim dobrý důvod, proč své rozhodnutí popřít a obnovený řád nesoucí jméno meče chalífy Alího – zetě proroka Mohameda – udělit právě Solejmánímu. A protipól toho, proč Američané raketovou salvou před pár hodinami zasypali auto, kterým Solejmání odjížděl z bagdádského letiště.

Oceněný velitel měl od roku 1998, kdy stanul v čele elitních jednotek Kuds, prsty v takřka každé blízkovýchodní hře, kde byl v sázce vliv Íránu. A že jich bylo. Nepochybně blufoval, a když zrovna měl lepší karty než soupeři, uměl toho využít.

Vlastně si můžeme celou éru, co Írán není prozápadním královstvím, ale šíitskou autokracií, rozpůlit – celou tu druhou půli těžila ambiciózní země, nejlidnatější na Blízkém východě, ze Solejmáního schopností.

„Byl považovaný za druhého nejmocnějšího muže