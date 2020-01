Glosa: Mám pro vás návrh. Pojďme odsunout novoroční předsevzetí na únor

Je tu nový rok a s ním bilancování. Co se povedlo, na co jsem se zase vykašlala, na co úplně zapomněla a co vyšlo vlastně úplnou náhodou. Vzpomínám na loňská předsevzetí a dávám si nová. Při vyhazování starého diáře procházím uplynulý rok a přemýšlím, co přenést do toho současného, a co vynechat.

Než se do toho také pustíte a začnete vytvářet seznam jak z pohádky O princezně, která měla dokonalé sebeovládání a nehynoucí výdrž, zastavte se, prosím, a chvilku se zamyslete.

Jaký je to pocit, když v něčem selžete? Když nesplníte to, co jste si předsevzali? Když