Notes: Čau lidi, tady Harry Potter, země petard a zelení sousedé

V roce 2020 Vás vítá první Notes s tímto letopočtem a Jan Moláček, který do něj vybral to nejlepší z reportáží, analýz a komentářů Deníku N a dalších médií.

Andrej Babiš by chtěl být Harry Potter, Radek Vondráček ho snaživě bránil před zlojedy, kteří „udávají do Bruselu“, a Jaroslav Kubera si celému národu v televizi postěžoval, že nemá svobodu slova. Jak hodnotí politologové všechny tři pokusy o státnický projev, které přinesl Nový rok? Ptal se Jan Tvrdoň.

Sousedé Česka zelenají. Kirill Ščeblykin píše o rozhodnutí rakouského kancléře Sebastiana Kurze, který udělal otočku o sto osmdesát stupňů, a po koalici s krajně pravicovými Svobodnými teď poprvé v rakouských dějinách bere do vlády tamní Zelené. Pavel Polák zase analyzuje politickou situaci v Německu, kde téma migrace vystřídala ochrana klimatu a Zelení se usadili na pozici druhé nejsilnější strany.

Silvestrovské oslavy na mnoha místech Česka byly opět ve znamení pyrotechnických orgií. S příslušnými, bohužel nepříliš veselými důsledky pro lidi i zvířata. Barbora Janáková a Jan Moláček se ptali politiků, zda s tím nechtějí něco dělat. Zatímco například ve Vídni vám za odpálení rachejtle hrozí mnohatisícová pokuta i na Silvestra, v Česku vyznavači explozí a světlic o své povyražení nejspíš hned tak nepřijdou.

Co čeká svět v následující dekádě? A co to bude znamenat pro Česko? Zamýšlí se nad tím Petr Fischer, podle něhož jednoznačně nejdůležitější očekávanou událostí bude odpověď na otázku, zda v Bílém domě zůstane Donald Trump.

Filmoví fanoušci se těší na nejdražší český film všech dob, Ivan Adamovič mluvil s jeho režisérem Petrem Jáklem. Jak se filmový příběh o Janu Žižkovi rodí a čím Jákl přesvědčil americké producenty a herce, aby do příběhu ze vzdálené země i doby šli?

Tento rok bude pro automobilky klíčový, píše Michal Tomeš v analýze výzev i šancí, které před výrobce aut staví očekávaný přechod na elektromobilitu.

Co přinesl rok 2019 ve vědě rekapituluje Petr Koubský. Možná si myslíte, že třeba smrt finančníka Jeffreyho Epsteina, obviněného ze zneužívání nezletilých, s vědou nijak nesouvisí, ale článek vás vyvede z omylu.

Co píší jinde

Jan Fingerland na zpravodajském portále Českého rozhlasu analyzuje trochu opomíjený vývoj v Libyi, která se stává polem soupeření mezi Tureckem a Ruskem. Evropu by to mělo podle něj velmi vážně zajímat.

Německo na Nový rok ráno šokovala zpráva o požáru pavilonu lidoopů v zoo v Krefeldu, který způsobily takzvané lampiony štěstí. Úřadům se samy přihlásily tři ženy – matka a dvě dcery –, které podle svých slov lampiony vypustily. Deník Frankfurter Allgemeine Zeitung analyzuje právní aspekty případu, v němž hraje klíčovou roli předmět, který je v Německu paradoxně povolené prodávat, ale zakázané používat.

Kolegové ze slovenského Denníku N přinášejí profil Milady Horákové, které slovenská prezidentka Zuzana Čaputová udělila in memoriam Řád bílého dvojkříže I. třídy, což je nejvyšší slovenské vyznamenání pro cizince.

V zítřejším Deníku N najdete

To je z prvního letošního Notesu vše – kromě přání úspěšného roku 2020 za všechny, kdo pro vás Notes budou příštích dvanáct měsíců psát!