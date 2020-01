Kim hrozil Trumpovi „šokující akcí“. Načež mu vyrazila dech Solejmáního likvidace

Uriminzokkiri. Na první pohled to může vypadat jako jazykolam, ale nic není dál od pravdy. Ve skutečnosti je to název jednoho konkrétního korejského média. Uriminzokkiri, resp. Urimindžokkiri, znamená něco jako „Mezi námi Korejci“ nebo „Jednota našeho (korejského) lidu“.

Jenže Uriminzokkiri tu jednotu vykládá po svém. Aby taky ne, vždyť ho řídí severokorejský stát. A ten prostřednictvím Uriminzokkiri servíruje světu zprávy, analýzy, komentáře i trolling – to vše v precizních tónech propagandy.

Napálená Amerika a chabé výmluvy

A letos Uriminzokkiri začal zostra. Na mušku si vzal Spojené státy, kterým se bez okolků vysmál, a kdyby jen to: prohlásil, že USA jsou teď „pro smích celému světu“. Prý totiž sedly na lep a nechaly se napálit.

Bylo to na začátku prosince, kdy severokorejská diplomacie vzkázala do Washingtonu, že je nejvyšší čas oplatit vstřícné kroky, které Severní Korea ve jménu smíru s Amerikou učinila. Viz závazek k jadernému odzbrojení a moratorium na testování raket dlouhého doletu a atomových zbraní.

„KLDR transparentně… udělala vše, co bylo v jejích silách, a necítí žádnou potřebu skrývat, co bude dělat teď, pročež USA znovu připomíná, že konec roku se blíží,“ prohlásil náměstek severokorejského ministra zahraničí Ri Tche-song. „Teď už je to jen na Spojených státech; jen na nich záleží, jaký vánoční dárek budou chtít dostat.“

Načež Severokorejci sledovali – cituje články v Uriminzokkiri expertní server NK News –, jak Američané poplašeně