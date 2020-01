Annie Leibovitzová nabízí průřez svým dílem… a taky americkou kulturou pozdního dvacátého století

Fotografka celebrit, která se sama stala celebritou, to je Annie Leibovitzová, nepřehlédnutelná postava americké kulturní scény. Její kniha Při práci, kterou nedávno vydalo Argo, je jednak vítaným průřezem její tvorbou, jednak svého druhu fotografickou historií americké kultury a společnosti několika posledních desetiletí.

V jistém ohledu je tato působivá kniha doplňkem k dřívější publikaci A Photographer’s Life 1990–2005, vydané jako doprovod k velké newyorské výstavě, která zachycovala fotografčino dílo z doby patnáctiletého soužití s kritičkou a spisovatelkou Susan Sontagovou, včetně intimních fotografií těžce nemocné Sontagové na sklonku života. Právě s Leibovitzovou prožila Sontagová nejdelší vztah svého života, a máme-li věřit nejnovějšímu kritiččinu životopisu z pera Benjamina Mosera, Leibovitzová, která Sontagovou zbožňovala jako kulturní ikonu, fungovala jakožto literátčin štědrý sponzor. Dotovala její nákladný život, finančně podporovala jejího syna a celkem podle Mosera „investovala“ do vztahu se Sontagovou kolem osmi milionů dolarů – dodejme, že do vztahu poněkud masochistického, protože odměnou jí bylo časté ponižování ve společnosti, ale i to, že Sontagová jejich milostný vztah nikdy veřejně nepřiznala.

Zatímco zmíněnou newyorskou výstavu lze vnímat jako jakési fotografčino zadostiučinění, v knize Při práci se Sontagová jen mihne: je jí věnována