Videorozhodčí pod palbou. Kdo zastaví tohle šílenství, ptají se v Anglii po ofsajdu o špunty kopaček

Znáte seriál Black Mirror? V jedné epizodě se tvůrce Charlie Brooker zamýšlí nad tím, co by mohly způsobit implantáty v těle, které by lidem umožňovaly si dokola přehrávat vše, co v minulosti viděli. Příběh končí tragicky stejně jako většina dílů seriálu, který upozorňuje na nečekaná a nezamýšlená rizika spojená s vývojem technologií.

Před čtyřmi lety se vedení světového fotbalu řídilo poptávkou fanoušků, kteří si přáli zavedení videorozhodčího podobně jako v ragby, tenise či hokeji. Otázkou je, zda video ve fotbale skončí podobně neslavně jako příběh o implantátu z epizody Brookerova seriálu.

Ke změnám by mohla přispět i situace z prvního dne letošního roku, kdy rozhodčí Michael Oliver neuznal branku Jacku Grealishovi z Aston Villy kvůli milimetrovému ofsajdu. Ale nepředbíhejme.

Striktně proti videu byl v minulosti i bývalý šéf Mezinárodní federace fotbalových asociací (FIFA) Sepp Blatter, který ve funkci skončil kvůli korupci před více než čtyřmi lety. Jenže po zápase mezi Anglií a Německem na mistrovství světa v Jihoafrické republice před necelými deseti lety i konzervativní Švýcar nakonec změnil názor.

V osmifinálovém zápase Anglie s Německem se totiž tehdy Frank Lampard za stavu 1:2 opřel do míče ze střední vzdálenosti a