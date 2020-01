Vojsko na přelomu dekád: nové zbraně, prestižní velení v Africe i premiérova střelba od boku

Na konci roku to působilo dojmem, že ministerstvo obrany nakupuje vánoční dárky. Izraelské radary za 3,5 miliardy korun, bitevní i víceúčelové vrtulníky za 14,5 miliardy, dva dopravní letouny Casa a modernizace čtyř stávajících za téměř 2,5 miliardy. Všechny nákupy oznámil resort v prosinci.

Právě velké armádní zakázky za miliardy se ministerstvu dlouhé roky nedařilo uzavírat tak, jak by si přálo, a v centru pozornosti jsou nyní oprávněně. Nejde přitom říct, že by systém byl předtím zadřený úplně: řada méně viditelných nákupů probíhala, povedlo se uzavřít i velké zakázky, například na vozidla Iveco pro špičkové chemické specialisty z Liberce.

Premiér Andrej Babiš (ANO) se zakázkami, které uzavřelo ministerstvo ovládané hnutím ANO, neopomněl pochlubit. „Je naprosto skandální, že 30 let po revoluci máme ve výzbroji pořád ruské radary a vrtulníky. Ruskem a jeho vlivem nás dnes a denně straší opozice, ale nikdo se té jejich techniky nebyl schopen zbavit. My jsme s tím konečně začali,“ napsal před Vánoci v textu pro Lidové noviny, které spadají do holdingu Agrofert.

„Konečně začít“ se zakázkami trvalo téměř šest let

Jenže ANO ovládá ministerstvo obrany bezmála šest let, a to od konce ledna 2014, kdy se funkce ujal Martin Stropnický. I Babišovo hnutí tak nese na váznutí zakázek díl odpovědnosti.

Kromě jiného má podíl na vzniku zákona o veřejných zakázkách, podle nějž armáda nakupuje. Pochází z roku 2016, kdy ANO ovládalo ministerstva obrany i místního rozvoje (druhé zmíněné bylo navrhovatelem zákona). Ministr obrany Lubomír Metnar, který tehdy ještě v politice nebyl, nedostatečnost tři roky staré normy přiznává. „Stále přemýšlíme o tom, že bychom