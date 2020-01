Jen jsem šel za svým snem, říká o svém filmu Jan Žižka režisér a producent Petr Jákl

Když se na dosud posledním ročníku mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary hovořilo o ekonomice filmové produkce, padla informace, že loňský a letošní roky jsou výjimečné. Součástí žebříčků se v nich totiž stal chystaný film Jan Žižka. Ten je se svým rozpočtem půl miliardy korun tak mimo realitu tuzemské filmové produkce, že zcela rozboural všechny statistiky. Druhý nejdražší český film, Tmavomodrý svět, stál méně než polovinu této částky (230 milionů). Není sice ještě jisté, jestli bude mít Jan Žižka premiéru koncem tohoto roku, či až začátkem příštího, každopádně je to dílo, které do kulturních výhledů do nového roku patří.

O čem tedy snímek nakonec bude? Podle synopse děj zastihne mladého Jana Žižku v době, kdy ztratil víru sám v sebe a snažil se najít smysl svého života a kdy hledal ve svém nitru sílu, která by mu dovolila vrátit se zpět na cestu, ze které kdysi sešel. Po dlouhých 25 letech se Jan vrací zpět do své domoviny. Pomůže mu v tom náhoda. Zabrání totiž přepadení české královské výpravy v Itálii a prokáže neuvěřitelné bojové schopnosti. Je tedy ihned najat jako strážce a pomůže dopravit výpravu bezpečně zpět do Prahy. Jeho skvělých strategických a bojových schopností si však na dvoře nemohou nevšimnout, a tak začíná Janovo plíživé, ale nevyhnutelné zapojení do vysoké politiky.

Na pozadí politických bojů se odehrává osobní příběh Jana Žižky. Vzhledem ke své spolehlivosti a především schopnostem byl Jan najímán pro tu nejšpinavější práci. Díky učení mistra Jana Husa a „pracovnímu“ seznámení s Kateřinou, snoubenkou Jindřicha III. z Rožmberka, se však začnou Janovy žoldácké hodnoty otřásat v základech. Zlom přichází v momentě, když Zikmund v duchu středověké tradice unese svého bratra Václava, a získá tak úplnou moc.

Pane Jákle, původní rozpočet na film byl nižší. Jak se vám nakonec podařilo dosáhnout na tak velký rozpočet, který nemá v české kinematografii obdobu?

Těsně před natáčením se nám podařilo zajistit hollywoodské hvězdy a rozhodli jsme se udělat film v maximální možné kvalitě. Díky tomu se zvednul rozpočet z 275 milionů na 400 milionů a později se ještě o něco zvednul díky trikům. Nyní se blíží 450 milionům korun. Stále nemůžu uvěřit tomu, že se mi povedlo dát takový rozpočet dohromady. Bez amerických spoluproducentů by to šlo jen velmi obtížně.

Ztvárnil jste jednu z postav počítačové hry Kingdom Come. Byla to pro vás součást přípravy na Jana Žižku?

Ne, to nebyla, ale bylo to zajímavé a velmi se mi líbil přístup Dana Vávry, jak vše detailně promýšlí. Takže si na oplátku Dan zahrál v Žižkovi.

Vybral jste si zachycení Žižkova mládí, ještě než se stal slavným vojevůdcem. Je v té volbě i určitá úvaha o dalších dílech, kdyby byl tento film úspěšný?

Je pravda, že na začátku jsme si říkali, že