Proč se studium nového jazyka podobá tajné lásce

Když se učíte nový jazyk, do velké míry to připomíná navazování nového vztahu. S některými se spřátelíte rychle. Jiné se vezmou za ruce s matematickými vzorečky a historickými daty, která jste se učili k maturitě, a poslední den školy odkráčejí z vaší paměti. A do dalších se pak někdy, ať už kvůli pouhé náhodě, nebo své celoživotní cestě, zamilujete.