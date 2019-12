Uplynulý rok odsunul Evropu zase o kus dál směrem k periferii. A my se tváříme jakoby nic

Analýza Josefa Mlejnka jr.: V roce 2019 zaznamenal svět celou řadu důležitých událostí, jejichž skutečný význam ale vynikne teprve tehdy, když si je dáme do vzájemných souvislostí. A pro Evropu to nejsou zrovna povzbudivá zjištění.

Bilanci roku 2019 je asi vhodné začít projevem, jenž zazněl v Organizaci spojených národů. „To, co nyní provádíme světu, devastací půdy, znečišťováním vod a vypouštěním skleníkových plynů do ovzduší v bezprecedentní míře – to všechno je pro Zemi nová zkušenost. Je to lidstvo a jeho aktivity, co mění životní prostředí naší planety škodlivým a nebezpečným způsobem. (…) Problém globální změny klimatu je jedním z těch, který ovlivňuje všechny z nás, a kroky k jeho nápravě přinesou užitek pouze v případě, že budou podniknuty na mezinárodní úrovni,“ pronesla… ne Greta Thunbergová letos, ale Margaret Thatcherová, britská konzervativní premiérka, v projevu před Valným shromážděním OSN 8. listopadu 1989.

Česká (a slovenská) společnost však tehdy, devět dní po jejím projevu začala definitivně svrhávat komunismus a pro varování před klimatickou změnou neměla moc nastražené uši. Respektive odcházející režim vnímala i jako brutálního lokálního znečišťovatele, a jeho odstranění tudíž jako významnou „zelenou“ akci, ale tak jako tak, přednost pochopitelně měly jiné věci.

Smutné však je, kolik lidí i po třiceti letech, která dávala „železné lady“ čím dál tím víc za pravdu, si