Kritika Putinova režimu za trest odvedli do armády. Skončil na Nové zemi, kde se daří jen ledním medvědům

Dřív se tady prováděly testovací atomové výbuchy. Byla to nejslavnější sovětská vojenská střelnice. Dnes tu žije jen asi 2500 lidí. Ale na stráži tady stojí vojáci. Dobrovolně sem nechce nikdo. Nechtěl ani Ruslan Šaveddinov. Dnes už je zcela jisté, že se pracovník Fondu pro boj s korupcí, který vede známý opoziční předák Alexej Navalnyj, a jeden z autorů jeho slavného YouTube kanálu „Navalnyj Live“ nachází na jednom z nejméně přívětivých míst Ruska. Vlastně nejen Ruska. Na souostroví Nová země.

Osudným se mu stal 23. prosinec.

Policejní razie v Šaveddinovově bytě proběhla nikoliv poprvé, ovšem tentokrát výjimečně razantně. Vstupní dveře byly vylomeny bez předchozího pokusu o dobrovolné otevření. Příslušníci bezpečnostních složek odnesli vše, co se odnést dalo. Včetně televize. Zabavení počítačů a diktafonů je v takových případech samozřejmostí. Ruslan ví, co má v podobných situacích dělat. Ostatně s policií neměl co do činění poprvé. Jenže tentokrát mu nedovolili ani zavolat advokátovi, ani se spojit s kýmkoliv jiným. Telefon mu zabavili. Od této chvíle se na jeho telefonní číslo nedá dovolat.

Kolegové mladého muže z Fondu pro boj s korupcí jsou v pátrání a vyšetřování uznávanými experty. I proto brzy zjistili, že ještě ten den večer Ruslana přivezli nikoliv do věznice pro vyšetřovací vazbu či do některé z cel na policejních stanicích v Moskvě (jako vždy v minulosti), ale na jedno z oddělení komise vojenské správy na severu Moskvy. Pobyl zde nedlouho. A putoval dál.

Связи с Русланом до сих пор нет, но есть видео из кремлёвских помоек. Твари pic.twitter.com/wtbGGR9aqG — Vitaly Kolesnikov (@MrFlipgraf) December 24, 2019

Následující ráno se na některých provládních kanálech na sociálních sítích objevilo krátké video – neznámí muži vedou Šaveddinova po zasněžené ulici k dodávce s nápisem VIP, do které usedá. Víc nic. Ze záznamu je přesto možné usuzovat, kde se Ruslan nachází – i Rusko totiž zasáhlo globální oteplování a sníh ani zdaleka neleží všude tam, kde v tuto dobu obvykle bývají závěje. Zasněžená ulice, po které Šaveddinov jde, znamená, že je