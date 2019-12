Měňte věci pomalu, ne radikálně. Tolik to nebolí a vydrží vám to déle, radí japonské učení kaizen

Za psycholožkou Lindou Maruščákovou přišel klient s tím, že by potřeboval pomoct se stresem v práci. Postupně si rozebrali jednotlivé části dne a zjistili, že muž do kanceláře už ráno přicházel ve stresu, a to proto, že měli se ženou rozdělené úlohy – zatímco ona dítě vyzvedávala ze školky, otec ho měl za úkol ráno vypravit a do školky dovést.

„Dceři jako většině dětí trvalo oblékání dlouho, musel ji pořád popohánět, proto si ani nestihl vypít kávu. Do školky pak šli cestou podél hlavní silnice, kde bylo ráno plno aut, což je samo o sobě stresující. Do práce pak dorazil vyřízený a nestíhal,“ popisuje psycholožka.

Navrhla mu změnit dvě malé věci –