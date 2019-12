Nehledě na nepřízeň světa, nehledě na počasí, peníze, ekologické aktivisty či nepřátele Ruska i sankce USA – ropovod Nord Stream 2 bude uveden do provozu v roce 2020. Prohlásil to v pátek ministr energetiky Ruska Alexandr Novak.

Ruský plyn do Evropy poteče i bez švýcarského gigantu na kladení rour, slibuje Moskva

Poté co 21. prosince USA vyhlásily sankce omezující ty, kdo se na přímém propojení Ruska s Německem plynovým potrubím podílejí, se velkolepý projekt plynovodu Nord Stream 2 otřásl v základech, i když roura dlouhá 1200 kilometrů ve skutečnosti žádné nemá. Je ji třeba položit na mořské dno a to neumí každý. Ti, kdo to zvládají nejlépe na světě – švýcarská firma Allseas Group –, už kvůli sankcím raději zastavili veškeré práce. Rovnocenná náhrada za jejich unikátní zařízení neexistuje. V Moskvě zavládla značná nervozita a hledá se řešení.

Pravda – americké sankce nejsou z těch nejpřísnějších – týkají se pouze prací prováděných v hlubině větší než tři metry a firmy mají na ukončení činnosti celých 30 dní.