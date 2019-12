Nejlepší filmy uplynulého roku. Znáte je všechny?

Cílem není určit nějakého absolutního vítěze, vycházet z diváckých žebříčků nebo výročních cen, ani za každou cenu hledat něco „jinakého“. Následující přehled deseti snímků shrnuje pouze to nejoriginálnější nebo kulturně nejvýznamnější, co bylo letos k vidění. Žádný typ filmu se neopakuje, není tu více podobných žánrů ani námětů.

Každý film vás uvrhne do jiného vesmíru a přinese pomocí jiných prostředků jiné emoce. Určit jenom deset filmů je nemožné tak, aby byli spokojeni úplně všichni. Nepochybně tu chybí nějaký film ženské autorky, možná by šlo hledat ještě v jiné geografické oblasti. Není tu žádný typický blockbuster, ač je jinak snobské se jich stranit, protože mohou být stejně dobré jako psychologická dramata.

Ale je to Top 10 toho, co má smysl vidět, aby si člověk rozšířil obzory, a není to zcela osobní Top 50, kde by bylo možné se v mnohém opakovat nebo být vyhraněnější. Tento žebříček je snahou říct: Toto jsou nejnovější trendy a objevy v široké oblasti kinematografie, ne vždy sázky na jistotu. Zkuste jim dát šanci.

Naše doba

(r. Carlos Reygadas, Mexiko)

Tříhodinový film-román o rozkladu vztahu bývalého velkoměstského volnomyšlenkářského páru, který teď trčí kdesi ve vnitrozemí na venkovském ranči a chová býky. Režisér tu hraje hlavní roli, jeho žena-střihačka zase manželku. Intimní, sebemrskačské, kruté, ale zároveň inteligentní a krásné, spontánní i promyšlené.

Reygadas je novodobý klasik mísící otevřenou sexualitu a hlubokou mystickou spiritualitu. Nádherná kamera, uhrančivý zvuk, nezapomenutelné scény, jako je smrtící útok býka na nebohou tažnou mulu. Dílo chvílemi vypadá jako přírodopisný dokument, chvílemi jako román v dopisech, potom skoro porno, pak zase jako zasmušilá poéma.

Reygadas dokáže obsáhnout filmem celý vesmír. Tohle umí kromě něj snad už jen Terence Malick.

Parazit

(r. Bong Joon-ho, Jižní Korea)

Černá komedie se sociální tematikou. Jak moc vykořisťují bohatí chudé a jak moc dovedou chudí vysávat ty bohaté, odvyprávěno doslova na půdorysu a bokorysu luxusní vily. Zběsilý mix žánrů, zároveň vycizelované řemeslo, perfektní akční načasování, dva překvapivé zvraty a asi dva nečekané konce.

Scenáristický majstrštyk s pár brutálními scénami, ale většinou se publikum směje a fandí zrovna tomu, kdo tahá pilku. Syté barvy a herectví, ostré kontury obrazu, vtipná práce s hudbou.

Podle mě favorit Oscarů za nejlepší neanglicky mluvený film. Bong Joo-ho léta točí podobně dobré snímky (Vzpomínky na vraždu, Mutant, Matka), ale teď z něj může být mezinárodní komerční hvězda; nejen hitmaker doma v Koreji a divný umělec pro zbytek světa.

Tenkrát v Hollywoodu

(r. Quentin Tarantino, USA)

Nádherný, dlouhý, pomalý film, zdánlivě o ničem, ale přitom