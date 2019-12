Naše země vzkvétá, ale jaksi podivně…

Pokud jde o ten první, asi jen málokterý historik bude za několik desetiletí připomínat nízkou míru nezaměstnanosti, stabilní ekonomický růst či zvyšující se platy a penze. Bude-li se současné ekonomické situaci vůbec věnovat, zřejmě poukáže ve světle znalostí toho, co nás teprve čeká, spíš na to, co Česká republika v době relativního ekonomického boomu opět promeškala. A nebude toho málo: od pokroku v reformě penzijního systému, zrychlení výstavby dopravní infrastruktury, reformy školství či kreativního přemýšlení o energetice až po zpružnění státní správy, které by umožnilo skončit s „pomalostí“ rozhodování v mnoha oblastech. Na což při výčtu úspěchů poukázal kriticky ve svém vánočním poselství dokonce i prezident Miloš Zeman.

Tento příběh by se dal popsat i jinak: ekonomický růst, který nám „přihrála“ zejména relativně dobrá ekonomická situace v Evropě, na níž naše exportně orientované hospodářství dominované nadnárodními společnostmi závisí, přetavila vláda vedená hnutím ANO do zlepšení situace ekonomicky slabších. To sice pomáhá volebním preferencím hnutí, ale nejsou to zásadní, potenciálně bolestivé kroky, které mohou pozitivně ovlivnit naši budoucnost. I když premiér Andrej Babiš na konci roku konečně představil svůj dlouho avizovaný investiční plán, ukázalo se, že jde spíš jen o jakési pokračování jeho knihy „O čem sním, když náhodou spím“, než o seriózní plán modernizace země. Tedy jen o pokračování dosavadní populistické politiky.

Zeman mluvil, jak už se stalo jeho zvykem, ve svém vánočním poselství v duchu projevů někdejších komunistických prezidentů. Tedy o úspěšné, vzkvétající zemi, kterou jen trochu brzdí již zmíněná pomalost v rozhodování v několika oblastech. Chybělo snad jen to, co zesměšnil ve svém novoročním projevu v roce 1990 Václav Havel. Tedy zmínka o tom, „kolik dalších milionů tun oceli jsme vyrobili, jak jsme všichni šťastni, jak věříme své vládě a jaké krásné perspektivy se před námi otevírají“.

Co by na to řekl Havel

Kdyby letošní projev pronášel Havel, nemohl by asi zopakovat svoji slavnou větu „naše země nevzkvétá“, kterou otevřel svůj projev v roce 1990. Přesto by ale nemohl ani říci, že naše země vzkvétá. A to nejen proto, že „není využit velký tvůrčí a duchovní potenciál“ našeho národa, čímž argumentoval v roce 1990.

Všiml by si bezpochyby, že pod povrchem viditelného ekonomického „vzkvétání“ v podobě rostoucí prosperity většiny národa měla i v roce 2019 dál navrch politiky živená konzervativní nedůvěra značné části společnosti k radikálnějším změnám a strach z vnějšího světa i výzev globalizace. I toho, že česká společnost zůstává většinově zapouzdřená sama do sebe a doufá, že se jí snad nějak vyhnou velké změny odehrávající se ve světě – od potřeby zásadní reakce na globální klimatické změny až po masovou migraci.

Pokud by byl Havel prezidentem, nemohl by samozřejmě trestně stíhaný Babiš být premiérem. Ale i kdyby se někdejší disident v současném politickém aranžmá nějakým řízením osudu v roli hlavy státu přeci jen ocitl, jistě by nelibě nesl, že relativní ekonomická prosperita je vykoupena technokraticky orientovanou politikou, v níž je zase jednou nadřazována momentální životní úroveň dlouhodobějším hodnotám.

I proto by bezesporu uvítal probuzení občanské společnosti v podobě velkých demonstrací organizovaných Milionem chvilek pro demokracii i v podobě „pátků pro budoucnost“, během nichž školáci a studenti protestují proti nečinnosti politiků v boji s klimatickými změnami. Bohorovná a patronizující výzva současného prezidenta, aby studenti, když už chtějí protestovat, tak činili v sobotu, aby se mohli v pátek řádně učit, by Havlovi nejspíš dobře posloužila jako věta v jedné z jeho absurdních her o zabedněnosti mocných.

Probouzejí se nové generace

Čímž se dostáváme k druhému, hlavnímu příběhu roku 2019. Vrátíme-li se k pomyslnému budoucímu historikovi, který bude psát dějiny současnosti, jistě si všimne, že vedle postkomunistické části společnosti, která vystavila Babišovi a Zemanovi „carte blanche“, pokud jde o ohýbání principů právního státu a ústavy výměnou za slušnou životní úroveň, se začala probouzet k životu druhá. Řekněme „modernější“ a věkově mladší část společnosti, která oklešťování liberální demokracie u nás odmítla.

V uplynulém roce jsme tak byli svědky nejen dvou největších demonstrací od roku 1989 – každé se zúčastnilo až čtvrtmilionu lidí –, ale i série menších akcí nejen v hlavním městě v Praze. Ačkoliv nejviditelnějším požadavkem demonstrujících byla rezignace trestně stíhaného premiéra, občanská společnost se v obecnější rovině mobilizovala především na obranu právního státu, ústavy, a ještě obecněji dobrých politických mravů.

Tyto demonstrace i další projevy občanské nespokojenosti sice nevedly k odstoupení premiéra či jiným politickým změnám, ale měnily dynamiku české společnosti směrem do budoucnosti. Ačkoliv mnozí političtí analytici si všímali především toho, že premiér i prezident tento tlak byli schopni–i vzhledem k volební aritmetice a podpoře postkomunistické části společnosti–poměrně snadno ustát, je jisté, že v české společnosti se v roce 2019 něco pohnulo.

Podobné společenské pohyby se přitom často projevují až s časovým zpožděním, kupříkladu v podobě změn volebních preferencí nebo vzniku nových politických subjektů. Jisté je, že energie, kterou do společnosti vnesl Milion chvilek pro demokracii, nezůstane trvale uvězněná pod krustou většinové apatie už proto, že je spojená s generační výměnou. A podpora postkomunistické části společnosti Babišovi pro změnu souvisí s dobrými ekonomickými časy, které nebudou trvat pořád.

Kreativní práce s ústavou a spravedlností vůbec

Rok 2019 byl také významným testem právního státu u nás. Premiér Babiš byl po většinu roku trestně stíhán v souvislosti s kauzou Čapí hnízdo, přičemž v březnu, jen den poté, co policie předala vyšetřovací spis státnímu zastupitelství s návrhem na obžalobu, odstoupil za podivných okolnost ministr spravedlnosti Jan Kněžínek. A vzápětí byl nahrazen k Babišovi a prezidentovi loajální Marií Benešovou.

První z velkých demonstrací Milionu chvilek pro demokracii se konala na protest proti této zjevně účelové výměně, ale jak se bude situace dál vyvíjet, záleželo nejen na „ulici“, ale též na tom, jak se s tímto tlakem exekutivy na justici vyrovnají ostatní instituce. Na konci roku lze konstatovat, že celkově spíše obstály.

Pražské státní zastupitelství sice s nikoliv úplně přesvědčivým odůvodněním zastavilo trestní stíhání premiéra v září tohoto roku, ale nejvyšší státní zástupce trestní stíhání o tři měsíce později obnovil a celou věc vrátil k došetření policii i pražskému státnímu zastupitelství. To vše navzdory nevybíravému politickému tlaku, který na státní zastupitelství vyvíjel prezident Zeman nebo ministryně Benešová. Zeman pohrozil, že obnovené trestní stíhání zastaví, zatímco Benešová krátce po svém nástupu do funkce přišla s návrhy na reformu státního zastupitelství, která počítala s výrazným posílením role exekutivy ve výběru státních zástupců.

Nejspíš především pod dojmem masových demonstrací Babiš ale Zemanovu nabídku abolice odmítl. Byl si vědom, že pokud by prezident obnovené trestní stíhání skutečně zastavil, byly dosavadní statisícové demonstrace zřejmě jen předehrou. Se svojí „reformou“ neuspěla zatím ani Benešová, a to nejen kvůli odporu ulice a opozice, ale i vládních sociálních demokratů.

ČSSD sehrála ve vztahu k právnímu státu v roce 2019 roli tragickou i pozitivní. Na jedné straně její odpor k reformám navrhovaným Benešovou přinejmenším zpomalil politicky motivované změny ve státním zastupitelství. A její odpor vůči snahám některých stran omezit nezávislost České televize přispěl k tomu, že hnutí ANO nakonec pomohlo schválit výroční zprávy ČT, takže snahy obměnit Radu ČT podle not kritiků ČT neuspěly.

Jestli nebude po našem…, tak nic

O něco hůře se ČSSD předvedla během ústavní krize, kterou vyvolal v létě prezident Zeman. Nejprve odmítal po několik měsíců odvolat ministra kultury Antonína Staňka, ačkoliv mu to v souladu s ústavou navrhl oficiálně na přání ČSSD premiér Babiš. A později odmítl jmenovat na Staňkovo místo oficiálně navrženého místopředsedu ČSSD Michala Šmardu.

ČSSD hrozila odchodem z vlády, pokud premiér Babiš nedonutí Zemana konat podle ústavy, kupříkladu podáním kompetenční žaloby k Ústavnímu soudu, ale s postupem času bylo stále zřejmější, že setrvání ve vládě je pro ni přednější, než boj o dodržování ústavy. Její strategií bylo celý spor „vysedět“, což se ji nakonec podařilo, když se prezident uvolil jmenovat ministrem kultury Lubomíra Zaorálka.

ČSSD tak sice zachránila svoje vládní angažmá, ale zároveň napomohla spojenecké dvojici Zeman-Babiš, aby plíživě posunula výklad ústavy k poloprezidentskému systému, v němž prezident spoluurčuje, kdo sedí ve vládě. ČSSD pak stvrdila, že ústava je pro ni až na druhém místě, když její poslanci odmítli podpořit ve Sněmovně ústavní žalobu na prezidenta, kterou potřebnou ústavní většinou už před tím schválil Senát.

Nicméně i navzdory neúspěchu ústavní žaloby na prezidenta kvůli momentálnímu rozložení sil ve Sněmovně, zůstane i pro budoucnost rozhodnutí Senátu mementem. Zeman je už druhým českým prezidentem, na kterého Senát podal kvůli jeho porušování Ústavy ústavní žalobu. Tu první, v roce 2013, kterou na základě tehdejšího znění ústavy podal Senát na prezidenta Václava Klause přímo k Ústavnímu soudu, Ústavní soud nakonec zamítl s tím, že Klaus už není prezidentem. A i když Senát neuspěl kvůli rozložení sil v PS ani v případě Zemana, znovu se osvědčil jako silná ústavní pojistka.

Obecně rok 2019 ukázal, že Česká republika má na rozdíl od Maďarska a Polska, které se vydaly na cestu porušování principů právního státu, poměrně silné, demokracii bránící instituce v podobě Ústavního soudu, Senátu a Nejvyššího státního zastupitelství. To, jakož i dosavadní ubránění nezávislosti ČT, jsou nepochybně dobré zprávy pro budoucnost.

Kolaps zahraniční a evropské politiky

Rok 2019 zůstane také zapsán jako pokračování rozkladu české zahraniční politiky. Za tu by měla primárně odpovídat vláda, ale premiér Babiš se zejména kvůli kauze Čapí hnízdo, ale i dalším osobním problémům, dostal natolik do područí prezidenta, že Zeman začal otevřeně dělat svoji zahraniční politiku. A jelikož má dlouhodobě mnohem vstřícnější postoje k autoritářskému Rusku a komunistické Číně než nejen naši spojenci, ale i domácí opozice, a dokonce i sám Babiš, poznamenaly jeho zahraničně politické aktivity negativně zahraniční politiku země.

Prezident tak měl volnou ruku i v pokračujících útocích na české bezpečnostní služby, zejména Bezpečnostní a informační službu, které poukazovaly na bezpečnostní rizika spojená s Ruskem a Čínou. Místo toho, aby se jako hlava státu postavil za české politiky, když se dostali do sporu s Ruskem či Čínou (například v kauze možného přemístění sochy maršála Koněva v Praze 6, nebo sporů o znění smlouvy o spolupráci mezi Prahou a Pekingem) postavil se fakticky na stranu Ruska a Číny.

Zahraniční politika ovšem trpěla i proto, že vláda nebyla schopná zajistit její jednotný výklad ani ve vztahu k předsedům obou parlamentních komor. Po loňských kontroverzích spojených s cestou předsedy sněmovny Radka Vondráčka do Ruska, tak letos vypukla kontroverze v souvislosti s plánem předsedy Senátu Jaroslava Kubery navštívit Tchaj-wan. I v tomto případě nakonec prezident Zeman a jeho expertní tým na Kuberu nevybíravě zaútočili, místo aby se za něj postavili.

Kakofonii v české zahraniční politice „tvrdil“ i ministr zahraničí za ČSSD Tomáš Petříček, který jako jediný z vysoce postavených aktérů české zahraniční politiky razí jasně prozápadní politiku. Stal se proto nejen terčem kritiky prezidenta, ale i premiéra Babiše, který Petříčka ostře kritizoval poté, co připustil přijetí čtyřiceti syrských sirotků z řeckých uprchlických táborů.

Vzdalování Evropě

Nesrozumitelná zůstala v minulém roce i politika vůči Evropské unii. Premiér Babiš se sice obecně stavěl do pozice proevropského politika, ale zároveň se snažil získávat domácí politické body v postkomunistickém táboře, o nějž se opírá, hlasitým odmítáním a či rozporováním většiny nových iniciativ přicházejících z Bruselu. On i další vládní politici, jakož i prezident Zeman, navíc pokračovali v kontraproduktivním utužování vztahů i protiimigrační politiky s visegrádskými zeměmi, z nichž dvě – Maďarsko a Polsko – jsou na evropském pranýři kvůli porušování principů právního státu.

Česká republika se také spolu s ostatními zeměmi ostře stavěla proti případnému snížení objemu peněz plynoucích z Bruselu do našeho regionu v příštím evropském rozpočtu. Babiš dokonce zorganizoval v Praze summit zemí, které tuto pozici podporují. Jen tím ale na evropské scéně zvýraznil to, co evropský západ popuzuje v případě zemí Visegrádu – že jsou totiž na jedné straně zcela nekooperativní v případě velkých evropských výzev, ale zároveň natahují ruce po dalších evropských penězích a ohánějí se přitom pokrytecky evropskou solidaritou.

Sám Babiš se v roce 2019 ocitl v hledáčku EU i v auditu Evropské komise, který konstatoval, že český premiér je v konfliktu zájmů, protože se dostatečně neodstřihl od svého podnikatelského impéria Agrofert, ale má přitom ve své premiérské roli vliv na přidělování dotací. Komise požaduje navrácení stamiliónů, které Agrofert získal, Babiš ale závěry auditu i vracení peněz na konci roku odmítl. Jeho problém, jakož i problém celé země, je ovšem vážný: pokud závěry auditu nebude respektovat, Evropská komise požadované peníze jednoduše odečte z příštích plánovaných plateb, načež mohou následovat i další, tvrdší sankce. Už brzy tak může Babiš stát před osudovou volbou, kterou zatím odmítá: buď odejít z funkce premiéra, anebo se skutečně zbavit Agrofertu.

A co dál?

V roce 2019, stejně jako v tom předešlém, se v české politice téměř vše točilo okolo Babiše, zejména kvůli různým kontroverzím, které ho obklopují. Politická opozice si na to, že kvůli Babišovým problémům téměř nezbývá čas na ostatní politickou agendu, opakovaně stěžovala, ale kromě deklaratorních slibů, že bude pracovat na sjednocení, aby Babiše v příštích volbách porazila, byla velmi slabá a neefektivní.

Zdá se, že případná politická změna bude muset přijít odjinud. Buď se bude pod tlakem Bruselu i „ulice“ muset poroučet Babiš, anebo se z občanského kvasu začnou rodit nové politické iniciativy. Jinými slovy: s výjimkou Pirátů, kteří coby relativně nový subjekt ještě vykazují jakousi vnitřní dynamiku (ačkoliv jejich růst výrazně brzdí některé politické chyby, a ne vždy produktivní politický styl), se „tradiční“ politické strany (zejména pak ty, které účastnily předešlých vlád) zdají být vyčerpané a neschopné transformace.

Vlastně jsou jen jiným výrazem celkového konzervatismu a bojácnosti české společnosti ve vztahu k velkým výzvám současnosti. I proto, zdá se, nečerpají zatím energii z aktivizující se občanské společnosti, která je jen zdánlivě poháněna především odporem k Babišovi. V obecnějším smyslu se ž kvůli svému věkovému složení, spojení s velkými městy a vzdělanostní struktuře je totiž poháněna starostí o budoucnost. Dívá se do ní i za české hranice mnohem více než kterákoliv z existujících politických stran.

Autor je politolog, publicista a ředitel New York University Prague.

