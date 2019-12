Zástupy rozzlobených jokerů bez vize a programu vysílají demokracii další vážné varování

Slunce za sobotního odpoledne se počátkem prosince opírá paprsky na Plaza Italia, nad kterým se uprostřed chilské metropole povalují poslední cáry mlhoviny ze slzného plynu. Mladík pod spreji počmáranou sochou národního hrdiny Manuela Baquedana hraje na foukací klávesovou harmoniku. Jeho dívka na dohled policejních obrněnců s vodním dělem na melodii tančí a přitom točí nad hlavou vlajkou nezdolného indiánského kmene Mapučů. Když hudba skončí, obejmou se a políbí. Oba mají na obličejích namalovaný klaunův škleb. Scéna, kterou by mohlo začínat pokračování jednoho z nejvíce oceňovaných filmů letošního roku Joker.

Santiago místo Gothamu

(Varování pro ty, kdo film ještě neviděli: následují spoilery.) Když jsem dílo režiséra Todda Phillipse počátkem října krátce po návratu z Chile, kam jsem si ze svého domovského Peru odskočil, viděl v kině, byl jsem nadšen. Autoři snímku skvěle vystihli doutnající zlost občanů v demokratickém státě, jehož politickými elitami se necítili být zastoupení. A také to, jak se tento potlačovaný vztek na systém dokázal během pár dní přeměnit v násilí davu poté, co si jeden okolím týraný blázen v masce cirkusového šaška řekl dost a vzal do ruky pistoli.

Při odchodu z biografu mě nenapadlo, že o pár týdnů později se do Chile zase vrátím, abych pro Deník N zpravodajsky pokrýval tamní společenský výbuch, který jako by revoluci stovek jokerů z filmu kopíroval.

Ve snímku odehrávajícím se v 80. letech ve fiktivním Gothamu spustí pouliční chaos šílenec v obleku klauna, který v přímém přenosu zastřelí populárního moderátora, jenž ztělesňuje dosavadní zřízení. V reálném světě v Chile bylo startovním výstřelem jokerovského povstání koordinované vypálení stanic metra, které bylo do svého poničení symbolem úspěchu státu ve srovnání se zbytkem Latinské Ameriky.

Kdo je za požáry v podzemce zodpovědný?