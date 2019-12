Zprávy a příběhy, které vám dodají optimismus. Připomínáme inspirativní články

V době, kdy stát investuje miliardy do boje se suchem, upravil Lubor Křížek pozemek, kde žije, tak, že na něm opět stojí voda. Tři roky práce a třicet tisíc korun proměnily okolí hájenky na Sedlčansku v oázu. Odměnou mu je nejen voda, ale i řada vzácných druhů zvířat a kvetoucí okolí. „Chce to jen pozorovat a nebát se vzít do ruky nářadí,“ radí všem, kdo by ho chtěli následovat.

Michal Šperling chtěl s rodinou vždycky bydlet v domku se zahradou, pěstovat rajčata nebo dýně a mít vlastní kompost. Přitom ale neopustit Prahu. Výsledkem je oceňovaný pasivní domek s mokřadní střechou ve vnitrobloku na Letné, který svým obyvatelům dokáže ušetřit i polovinu spotřeby vody.

Knihovny v Česku neplní jen roli půjčoven knih, ale hlavně v malých obcích jsou i hybatelkami místního dění. Stejně jako před sto lety se podílejí na osvětě pořádáním přednášek, veřejných čtení nebo diskusí. I díky tomu, že u nás je nejhustší síť knihoven na světě a přes 1,3 milionu oficiálně registrovaných čtenářů, dokážou měnit atmosféru ve společnosti.

Pěstování bylinek bez hlíny, high-tech kontrola vlhkosti či teploty, místo slunce LED diody a vyhřívání zbytkovým teplem z počítače. Technologie připomínající sci-fi se postupně zabydlují v zemědělství. Zatímco v zahraničí vznikají velké městské nebo vertikální farmy, v Česku se začíná rozvíjet několik pionýrských projektů, které mění pěstování zeleniny či bylinek.

Jiří Malík má velké plány, jak zadržet vodu v krajině. Na dvaceti čtverečních kilometrech broumovských polí a luk chce provést takové změny, které vrátí vodu do potoků a zvýší hladinu podzemní vody. Dva roky spolek Živá voda pod Malíkovým vedením mapoval území, teď začíná upravovat krajinu tak, aby se voda mohla vrátit tam, kam dříve patřila. Přestože řada odborníků za Malíkovou cestou stojí, upozorňují, že rozšířit jeho postupy na území Česka a Evropské unie má několik úskalí.

Každou neděli rozdávají dobrovolníci před ústeckým nádražím jídlo chudým lidem a bezdomovcům. Vede je bývalý starosta centrálního městského obvodu Karel Karika, který se po volbách ocitl na úřadě práce jako nezaměstnaný, i když je vyhrál. Přesto sám pomáhá ostatním.

Týden, jaký Tetjana nepamatuje. Čekání na verdikt českých úřadů, zda bude moct strávit zbytek života své dcery u její postele, bylo úmorné. Rozhodl čtvrtek 22. listopadu a návštěva cizinecké policie. Úřady se chystaly ukrajinskou matku těžce nemocné Češky podle zákona vyhostit. Nakonec však Tetjanu i Olgu aspoň na čas zachránily.