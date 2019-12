Smlouvu za 1,999999 milionu dostala advokátní kancelář blízká TOP 09. Vazby nehrály roli, říká místostarosta

Uzavřená rámcová smlouva o jedinou korunu nedosahuje hranice, nad niž by podle zákona musela městská část vypsat výběrové řízení. „Smlouva je uzavřená na 1 999 999 korun, takže je to korunu pod limitem, od kterého se to musí soutěžit. I proto to vypadá podezřele,“ řekl Deníku N opoziční zastupitel Matej Šandor (Piráti).

Kromě toho podle něj dosud radnice takové částky na právní služby nedávala.

Piráti také upozorňují na to, že advokátní kancelář má k TOP 09 blízko. Její zakladatel Michal Mazel v minulosti za stranu kandidoval, s kanceláří také spolupracuje