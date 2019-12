Deník N ve světě. Připomínáme nejlepší zahraniční reportáže roku 2019

Petra Procházková patří k nejzkušenějším zahraničním a válečným reportérům mezi českými novináři. Když se blížily prezidentské volby na Ukrajině, vydala se do válkou postižené části této země a přivezla odtamtud příběh Alexeje Jukova, který vrací neznámým vojákům jejich jména.

Až do léta měl Deník N i svou stálou zahraniční zpravodajku, konkrétně Janu Ciglerovou ve Spojených státech. Každý týden odtamtud psala svůj Americký deník, který se dočkal i své knižní podoby. Když se v březnu chystal na oficiální cestu do Spojených států premiér Andrej Babiš a v jejím rámci i na audienci v Bílém domě, nemohla u toho Jana pochopitelně chybět.

Jana Ciglerová se sice v létě vrátila domů do Česka, Deník N ale o stálého zahraničního zpravodaje nepřišel. Od září se naším korespondentem v Německu stal Pavel Polák. A poslal jednu z vůbec nejčtenějších reportáží roku. O tom, jak a proč zůstává Německo i třicet let po pádu Berlínské zdi rozděleno.

Magdalena Slezáková se vypravila na cestu na Balkán a přivezla odtamtud sérii nesmírně působivých a jímavých reportáží. Třeba tuto o masakru na prasečí farmě ve Vukovaru, kterému padlo za oběť nejméně 260 lidí.

Celý rok jsme velmi detailně sledovali dění v Latinské Americe, a to zásluhou naše spolupracovníka Tomáše Nídra. Ten se před koncem roku vypravil do nejvyspělejší země Latinské Ameriky – Chile, kterou čekají v důsledku už měsíce trvajících násilných nepokojů těžké roky, během nichž se dosavadní vzor kapitalismu může propadnout do nekonečné krize podle argentinského vzoru.

Vyrážíme do zahraničí s cílem pochopit lépe situaci u nás doma, stejný motiv měla cesta do Maďarska. Tam padlo rozhodnutí s velkým R už téměř před pěti lety. Tamní jadernou elektrárnu poblíž města Paks rozšíří ruský koncern Rosatom. Bez soutěže. Rusko bude stavbu i financovat – půjčkou Maďarsku ze svého státního rozpočtu. Zjistit situaci přímo na místo se vypravil Jan Moláček.

Deník N letos nechyběl ani v regionu, který je neuralgickým bodem mezinárodního dění dlouhou dobu. Zatímco se obyvatelé Gazy čas od času ocitají v první linii boje mezi džihádisty a izraelskou armádou, ve východním Jeruzalémě bojují o právo žít v rodném městě. Přinášíme reportáž Kirilla Ščeblykina z obou míst.

Velkou pozornost jsme věnovali dění u našich sousedů. Poláci na podzim rozhodovali v důležitých parlamentních volbách. Markéta Boubínová těsně před hlasováním zjišťovala názory Poláků žijících nedaleko hranic s Českou republikou.

Na podzim volili také naši jižní sousedé. I na tamní parlamentní volby vyrazila Markéta Boubínová. Zjišťovala náladu mezi voliči krajně pravicové strany Svobodných, strany, která prošla před volbami řadou skandálů.

Celý rok jsme pro vás sledovali a analyzovali dění kolem brexitu. A byli jsme v dubnu zjišťovat i situaci přímo na místě. Dover je klíčový pro zásobování Británie. Prochází jím šestina britského obchodu se zbožím. Kvůli brexitu se tam soustřeďovaly obavy, zda se v něm kamiony z EU nezaseknou v případě, že Spojené království vystoupí z Unie bez dohody.

V Trebišově, malém okresním městě na východě Slovenska, je druhé největší romské ghetto v zemi. V otřesných podmínkách tu živoří přes šest tisíc lidí, polovina z nich jsou děti. Žijí v polorozpadlých chatrčích, bytech bez oken a dveří, většina bez vody a kanalizace. Je tu prakticky stoprocentní nezaměstnanost a chudoba jako nikde jinde. Radnice sem doporučuje vstup jen na vlastní nebezpečí, které naše reportérka Jana Ustohalová podstoupila.