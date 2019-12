Rusko chce urovnat vztahy, ale podle svých podmínek. Čeká, až se situace Západu dál zhorší, říká německá analytička

Berlín vypověděl dva ruské diplomaty a Moskva zas dva německé. Je tím diplomatická krize mezi Německem a Ruskem vyřízená?

Je to možné. Záleží na tom, co ještě nejvyšší spolkové státní zastupitelství v souvislosti s tímto případem objeví. Myslím si, že obě země mají zájem na tom, aby tento případ nepřerostl do velkých rozměrů.

Proč na tom mají zájem?

Ten případ přišel ve velmi nepříjemnou dobu, těsně před summitem zemí takzvaného normandského formátu (summit se konal 9. prosince v Paříži, pozn. red.). Vztahy mezi Německem, potažmo Evropskou unií a Ruskem, jsou v poslední době napjaté a nemyslím si, že by nyní Německo hledalo záminky, jak je dál zhoršovat. Na druhé straně si nemyslím, že by Německo kvůli tomu zamlčovalo nebo zkrášlovalo výsledky vyšetřování. To, co se zjistí, se také zveřejní. Pak se rozhodne, jaká opatření budou vhodná.

Ovšem podezření německých vyšetřovatelů, že za vraždou Gruzínce v Berlíně stojí Rusko, a že se tedy jedná o státní terorismus, je dost závažné. Může toto obvinění také rychle odeznít?

Toto podezření je třeba brát velmi vážně. Bude záležet na tom, jaké další souvislosti vyjdou na povrch. Pokud bude mít Německo velmi jasné indicie, že za vraždou stojí Rusko, budou podle mého názoru následovat