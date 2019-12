Trollení v ruské státní televizi, Zeman obětí dezinformací a Nejsme malé děti. The Best of Enkomentáře 2019

Chtěl jsem na konci roku udělat výběr toho nejlepšího, co jsme zveřejnili v naší komentářové rubrice (kterou mám v Deníku N na starosti), ale nakonec jsem si řekl, že to nechám na vás, čtenářích. Za prvé považuji vše, co v ní vyšlo, za důležité, dobře vyargumentované i napsané (jinak by to u nás nedostalo prostor). A za druhé bych se vystavil riziku, že na něco zapomenu, něco přehlédnu, a to bych opravdu nerad.