Víkend začal slibně. Slovenskému Denníku N poskytla rozhovor světová ikona ženského hnutí, spisovatelka Chimamanda Ngozi Adichieová, a my jsme přinesli jeho českou verzi. Málokdo mi mluví z duše víc než ona, takže jen telegraficky: Dívky jsou na rozdíl od chlapců vychovávány tak, že mají být milé a že naštvané holky nikdo nebude mít rád. Potlačování hněvu a okřikování žen je pak prostředkem k jejich ovládání, hněv totiž vede ke změně. Některé ženy nepomáhají ostatním ženám proto, že přejaly misogynní hodnoty světa, ve kterém všichni žijeme.

„Lidé, kteří jsou utiskovaní, se postaví jeden proti druhému. Někdo vás shodí do jámy, a místo toho, abyste řešili, kdo vás do ní shodil, začnete se trhat na kusy s těmi, s nimiž v té jámě jste. To je výsledek misogynie. Obvykle ale říkám jednu větu: Všimněte si, kdo z toho má užitek. Ženy to nejsou.“

Ze sta procent rodičů zůstávají v Česku se svými dětmi doma jen dvě procenta otců. Tereza Mynářová proto jednoho z nich vyhledala a probrala s ním, co ho na otcovské čekalo, co mu to dalo a s čím se potýkal.

Lenka Nejezchlebová Vrtišková připravila několik silných materiálů, z nichž dva z nich se týkaly péče o umírající děti. „V určitý moment je ještě dobré rozhodnutí zkusit pro záchranu života udělat maximum, jindy může být lepší rozhodnutí to maximum už nedělat,“ řekla jí v rozhovoru specialistka na paliativní péči a dětská primářka Mahulena Exnerová. Lékařky z hospicu Cesta domů Katarína Vlčková a Karin Pospíšilová jí pak ještě popsaly, kdy v péči o nemocné děti nastává čas na smíření – s nemocí i s koncem.

Český chirurg žijící v USA Bohdan Pomahač je v mnoha ohledech nejlepší na světě. Jako první transplantoval obličej, letos provedl i první transplantaci obličeje černošského pacienta. Lenka s ním mluvila právě o tom.

Magdalena Slezáková přinesla příběh, ze kterého člověk přestává dýchat. Bosňanovi Zijovi Ribićovi bylo osm let, když ho hodili do masového hrobu. On se z něj vyhrabal živý, přelezl přes nehybná těla svých nejbližších. Byl jediným, kdo přežil, přesto je jeho příběh plný naděje. Rozhodl se totiž, že nebude nenávidět.

„Andy Demeterová“ má deset dětí s pěti otci a pobírá na ně 75 tisíc korun měsíčně na dávkách. I proto podporuje vládu Andreje Babiše. Tak chtěl místopředseda Sněmovny Tomio Okamura ilustrovat zneužívání dávek v Česku. Žena na snímku ale není Demeterová. A vůbec v Česku nežije. Politická reportérka Bára Janáková na stopě dalších nesrovnalostí v Okamurových tvrzeních, kterými mezi svými fanoušky vyvolává hněv vůči Romům.

To pěstounka Marcela Tobiášová naopak romským dětem pomáhá. Byla pět let přechodnou pěstounkou, postarala se o několik miminek, která se buďto vrátila k biologickým rodičům, nebo byla adoptována. Fungovalo by to tak dál, kdyby si do pěstounské péče nevzala dvě romské děti, sourozence Samuela a Hanu. Nikdo je po roce nechtěl a nebylo je ani kam vrátit, a tak si je nechala, popsala v článku Perníkové děti spí jen chvilku, jsou v křeči redaktorka Renata Kalenská.

Rozhodnout se, jestli bude víc žít společenskými večírky, nebo oficiálně reprezentovat stát jako paní premiérová, se podle Terezy Šídlové nedokáže Monika Babišová. Její nedávné společenské eskapády vsadila do kontextu diplomatického života a Problém Babišové s Instagramem byl na spadnutí.

Zaujalo nás jinde

Twitter je opět znepokojený fyzickým zdravím amerického prezidenta. Obavy vyvolal záznam z Trumpova projevu, kde chvílemi nesrozumitelně vyslovoval, chvílemi zase jeho řeč nedávala smysl. Podle některých námitek by lidé z prezidentova okolí měli věnovat jeho přeřekům a pohybům těla pozornost, protože jsou stále častější a může jít o hlubší neurologické potíže. V jeho věku a s jeho životním stylem by nebylo čemu se divit, ale posuďte sami:

Trump neurologically malfunctions w/ a full spasm. Note his shoulders involuntarily jerk as he slurs. Thx @karenamyatt & @ChuckWa74233336 for the heads up. Trump desperately needs a neurological eval at a quality facility like the Mayo Clinic. Not Walter Reed which reports to WH pic.twitter.com/ct6S5Pln2d — Tom Joseph (@TomJChicago) December 22, 2019

Ale ráda bych se s vámi rozloučila něčím jiným. Přijměte od nás všech z redakce Deníku N přání příjemných a klidných Vánoc. My už jeden opravdu velký dárek od vás dostali: že pro vás každý den můžeme připravovat své nejoblíbenější noviny. Děkujeme. Tak šťastné a veselé!