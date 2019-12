2019: Změna klimatu v českých lesích udeřila naplno a vyhnala středoškoláky do ulic

Jiří Vinkler lesy na zvlněných kopcích kolem Moravské Třebové důvěrně zná, devětapadesátiletý odborný lesní hospodář se v nich pohybuje celý život. Zhruba před pěti lety se mu ale postupně začaly měnit před očima. A metody, které v přírodě celý život praktikoval, najednou přestaly fungovat.

„Nejprve začaly schnout borovice na písčitých půdách. Jako kdyby to značilo, že voda v krajině mizí. Hlavně ta spodní, která borovice zásobuje. Vlna postupovala přes smrky, a když je sucho oslabilo natolik, že se nedokázaly bránit, projevila se kůrovcová kalamita,“ popisuje zkušený lesák rozpad lesních monokultur, který pociťuje celá země.

Tento trend pokračoval i letos: rapidní oslabení a usychání stromů pozoruje Jiří Vinkler hlavně na jižních prosluněných svazích. „Tam trpí nejen smrky. Schnou i borovice, a dokonce už to nezvládají ani takzvané pionýrské dřeviny, jako jsou bříza nebo jeřáb. Jen mají tu výhodu, že se přes zimu vzpamatují a obrazí,“ líčí. Potvrzuje tím, že v přírodě nastává v posledních letech nevyhnutelný zlom.

„Není to jen nějaká jednorázová vlna. Klimatická změna se nám odehrává před očima, ale co přesně se bude dít, není teď schopný říct nikdo,“ popisuje Vinkler. Už však tuší, co se bude v blízké budoucnosti odehrávat v lesích, které osmi obcím spravuje