Česko se těsně před Vánoci dočkalo svého Národního investičního plánu. Babišova vláda představila dokument, který má mapovat investice za osm bilionů korun. Premiér teď ale ohlásil, že to není konečná verze. Nově se k plánu podle Babiše mají vyjadřovat občané v rámci „národních konzultací“. To je poměrně výrazný posun oproti tomu, jak svůj záměr prezentoval na začátku.

„Já jsem to vymyslel, my jsme to odmakali a sháníme peníze.“ Jak se z Babišova investičního plánu stal nezávazný katalog

Poslední předvánoční premiérovo týdenní „hlášení“ se do velké míry věnovalo nedávno avizovanému vydání Národního investičního plánu, tedy soupisu investic až za osm bilionů korun, které by v celé zemi mohly do roku 2050 vzniknout.

„Země budoucnosti pro 11 milionů lidí je živý dokument. Budeme ho postupně upravovat a zpřesňovat na základě národních konzultací. Do kterých se doufám všichni zapojí. Samozřejmě ti, co nás kritizují, vůbec nechápou, o co jde. V životě nic pozitivního nevymysleli, a jak s oblibou říkám, nepostavili ani psí boudu,“ uvádí facebookový profil Andreje Babiše. „My všichni se můžeme podílet na tom, jak bude naše země vypadat za 30 let. Děláme to přece pro naše děti a další generace,“ píše Babiš.

Celý projekt přitom premiér od začátku prezentoval jinak. Z plánu investic, které jeho kabinet chce rozjet do roku 2030, se během roku a půl stal „nosič nápadů“ na 30 let, u nichž není ani vždy zřejmé, jak se na seznam vlastně dostaly. Teď navíc nabízí veřejnosti „národní konzultace“, tedy možnost, že se může zapojit každý.

Seřadit podle priorit a systematicky plánovat

Andrej Babiš se stal premiérem v prosinci 2017. Po vítězných volbách poskládal svou jednobarevnou vládu, a i když na začátku roku 2018 nezískal důvěru Sněmovny, vládl v demisi ještě zhruba půl roku. Během této doby se se svými ministry vydal do všech krajů země, ve kterých podle svých slov sbíral možné investiční projekty.

Po první návštěvě, kterou kabinet podnikl na Zlínsko, psal Babiš o investicích do jednotlivých krajů. „Uděláme si přehled všeho, co je potřeba v jednotlivých krajích vybudovat. Potom to seřadíme podle priorit a začneme systematicky budovat. V každém kraji podle toho, co je potřeba,“ napsal Babiš v březnu 2018.

O měsíc později veřejnost informoval v jednom ze svých hlášení o vytvoření investičního plánu. „Děláme investiční plán NA DESET LET (sic!). Ale tady bylo vždycky zvykem myslet jen na jedno volební období, nanejvýš na čtyři roky dopředu. Takže někdo to pochopit neumí a někdo holt nechce,“ napsal Babiš. Této myšlenky se premiér přitom dlouho držel, v dalších měsících plán investic