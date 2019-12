Pro Woodyho Vasulku byla znalost technologií podmínkou přežití

Narodil se jako Bohuslav Vašulka v roce 1937 v Brně. Společně se svojí ženou a spolupracovnicí Steinou, která pochází z Islandu, patřil k první generaci tvůrců, kteří se věnovali elektronickému umění. Potkali se v Praze, kde Woody studoval dokumentární film na FAMU a Steina hru na housle, a v roce 1965 společně emigrovali do USA. Již na konci šedesátých let začali na video zaznamenávat nezávislou uměleckou scénu New Yorku, s použitím jedné z prvních přenosných kamer značky Portapak. Výsledkem je mnoho hodin unikátních záběrů z koncertů nebo performancí v nezávislých divadlech či na ulicích, zachycujících svéráznou subkulturu umělců, hudebníků či drag queens. V roce 1971 založili dnes legendární „divadlo elektronických médií“ The Kitchen, které poskytovalo prostor ke sdílení průzkumníkům video umění nejrůznějších žánrů.

Woody Vasulka často vzpomínal na iniciační dětskou zkušenost, kdy na brněnském vojenském letišti sbíral pozůstatky válečných strojů. Až práce s videem v něm vyvolávala podobně intenzivní pocity. Video Vasulkovy fascinovalo svou nemateriální povahou, flexibilitou, zdánlivou jednoduchostí ovládání, možností zpětné vazby a inherentním propojením obrazu a zvuku. Od počátku pracovali s videosignálem v reálném čase, často s využitím hudebních syntezátorů. Svůj způsob práce nazývali Vasulkovi „dialog s nástrojem“. Jejich nástroji byly filmová a video kamera, housle, oscilátory, syntezátory, kolorizéry, pohyblivé stativy, sestavy televizních monitorů, zpětná vazba videa, řádkovací procesory, artikulátory digitálního obrazu či audiovizuální softwary.

Na vývoji raných nástrojů pro manipulaci video obrazu spolupracovali s inženýry a techniky. Později společně s programátory vyvíjeli