Liberální bůh umírá, svět už vzývá boha, který přijde po něm. Bude vlídný a spravedlivý, či pomstychtivý a nelítostný?

V samém finále monumentální Wagnerovy operní tetralogie Prsten Nibelungův, v části nazvané Soumrak bohů, se lidská nekonečná touha po moci a mamonu mění ve fatální kataklysma. Prokletí magického prstenu, skýtajícího svému majiteli vládu nad světem, způsobuje požár bájné Walhally, rozlití vod Rýna a s tím spojený konec věku bohů.

Sice ne tak pateticky, ale rovněž se silnou září jsme prý svědky postupného konce věku liberalismu, tohoto „smrtelného boha“. Symbolický prsten moci s jeho destruktivní silou si osvojují jiní majitelé. Rodí se nová doba: restaurován je kulturně pravicový, na náboženských a nacionálních heslech vystavěný konzervatismus vzoru roku 1914, poněkud odlišný od klasického konzervatismu, jaký ještě v dobách československých disidentských setkání reprezentoval i u nás dobře známý filosof Sir Roger Scruton. A s ním nastává i proměna liberální demokracie.

Mluvit a psát o její krizi je dnes už tak trochu klišé. Přesto tak mnozí činí. Neuběhne snad měsíc, aby se na knižním poli neobjevil titul, který se nějak vypořádává se „soumrakem liberálního boha“. Jenom pro ilustraci: loňská knížka National Populism: The Revolt Against Liberal Democracy autorů Eatwella Rogera a Matthewa Goodwina, Patrick J. Dennen a jeho Why Liberalism Failed (Politics and Culture), letošní In the Shadow of Justice: Postwar Liberalism and the Remaking of Political Philosophy autorky Katriny Forresterové nebo knížka Cultural Backlash: Trump, Brexit, and Authoritarian Populism renomovaných politologů Pippy Norrisové a Ronalda Ingleharta. A to je ukázka pouze anglicky psané produkce.

K tomuto výčtu prací se v těchto dnech přidává i knížka ryze českého autorského kolektivu z Masarykovy univerzity v Brně. V díle s názvem Liberální demokracie v době krize: Perspektiva politické filosofie (Praha: Sociologické nakladatelství; Brno: Masarykova univerzita, 2019) se