Pohledem Ludvíka Hradilka: Zážitky z roku 2019 v Deníku N

Když jsem se před více než rokem rozhodoval, zda nastoupit do nového Deníku N, doufal jsem, že přežije dva roky. Dnes to vypadá, že díky vaší přízni vydrží i déle. A já vlastně nevstupuji do neúspěšných projektů: Týdeník Respekt, který jsem spoluzakládal, byl první nezávislou tiskovinou v Československu po listopadu 89. Dodnes patří k tomu nejlepšímu, co u nás můžete číst. Aktuálně byly první internetové noviny bez zázemí tištěného deníku. Nezanikly po roce, jak mnozí mudroni předpovídali. Deník N, stejně jako jeho starší slovenský bratr, vsadil na průhlednou vlastnickou strukturu bez peněz a vlivu oligarchů a placený obsah na internetu. Dnes svůj obsah zamykají i další. Jen z reklamy se dobré noviny neuživí. Vlastní, autorské fotogalerie dělám už mnohem méně než v Aktuálně. Sloužím svým skvělým kolegům a ilustruji jejich články. Jeden osobní příběh na konci roku snad snesete. Tady jsou mé zážitky z roku 2019.