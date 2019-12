Převod Čapího hnízda na Babišovy blízké nemusel platit. Vyšetřovatelé mají hledat klíčový posudek

Převod farmy Čapí hnízdo na příbuzné premiéra Andreje Babiše možná nesplňoval zákonné podmínky, a mohl by tak být neplatný. V takovém případě by luxusní farma na Benešovsku nikdy nepřestala být součástí holdingu Agrofert – a na 50milionovou evropskou dotaci by nikdy neměla nárok.