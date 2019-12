Při porodech pomáhá i o Vánocích. V porodnicích je největší klid

Je jednou z mála dul, které ženy k porodům doprovází i během vánočních svátků. „Na sesterně mívá personál rozložené misky s cukrovím. Podle toho, co kdo donese a jaké dobroty dostanou darem od rodiček,“ říká Anna Vršník. Porodnice navíc bývají už od začátku prosince vyzdobené. „Na chodbách stojí vánoční stromečky a visí různé ozdoby.“

Plánované zákroky jako císařské řezy se provádí pokud možno před svátky, nebo se naopak odloží. Největší stres a nervozita bývá v porodnicích před Vánoci, o svátcích se pak atmosféra velmi zklidní. „Jak tam není ten obvyklý šrumec, vše mi přijde takové zpomalenější.“ Zároveň během Vánoc potkává v porodnicích méně personálu – je ho tu jen tolik, aby byl zajištěn základní provoz. „Ti, kteří mají malé děti, také chtějí být s rodinou.“

Pro rodící ženy je průběh porodu samozřejmě stejný jako kdykoliv jindy. Prostředí porodního pokoje si ale lze vždy zpříjemnit, ať už vlastní hudbou, vůní nebo právě některými vánočními prvky. „Na první adventní neděli jsem letos jela za rodící ženou a pak ji doprovázela do porodnice. Měla doma vánoční světelný řetěz, který se dává na stromeček. Tak jsme ho vzaly s sebou, ve velké podolské nemocnici si na pokoji zhasly a měly tam jen ta tlumená světýlka.“

O Vánocích doprovázím jako jedna z mála

Dul doprovázejících k porodu v hlavním městě nebo Středočeském kraji během Vánoc mnoho není. „Kolegyně v Praze přes svátky téměř vůbec nedoprovázejí. Často mají limit 20. prosince a pak zase až v lednu. Nebo doprovází mezi svátky, ale přímo na Štědrý den ne.“ Jindy se duly podle ní běžně zvládají dobře vykrýt. „Držíme pohotovost prakticky neustále, takže je pochopitelné, že většina dul si chce pak udržet alespoň základní rituály v rodině a nemít na Štědrý den vedle sebe stále zapnutý telefon.“

Těhotné ženy však často doufají, že o Vánocích rodit nebudou. „Bývají mnohem více ve stresu, právě pokud stojí o vlastní porodní asistentku nebo dulu. Mají strach, že tam nebude.“ Většina žen na předporodních kurzech si přeje už být na Štědrý den s rodinou doma a miminko chtějí mít jako vánoční dárek. „Pokud ale jde o přirozený porod, tak to stejně nenaplánujete,“ připomíná Anna.

Rodina je na mou práci pyšná

K porodům doprovází i během svátků hlavně proto, že má na rozdíl od většiny kolegyň starší dítě, synovi je jedenáct let. Zároveň její rodina slavila Vánoce vždy poměrně volně, takže případný odchod do porodnice nenarušuje žádný tradiční program.

„Úplně nedržíme běžný týdenní rytmus. O víkendu často vedu kurzy, pak mám naopak volno třeba v úterý dopoledne. Nerozlišujeme tolik víkendy, pracovní dny a svátky.“ Vánoce se pro ni liší hlavně klidem, protože má méně práce. „Já ani neřeším takové ty tradiční věci kolem Vánoc, stromeček, úklid. Nechodím do obchoďáků, nemám z toho ten výkonový stres.“ Právě díky tomu lépe vnímá poklid a posvátnou atmosféru Vánoc.

„Na Štědrý den se sejdeme všichni i s bývalým mužem a jeho rodinou u mě, vyrábíme bramborový salát a dáme si společně oběd.“ Odpoledne chodí syn k tatínkovi. „A máme to celý den zařízené tak, že pokud bych musela odjet k porodu, vystačí si i beze mě.“ Pořád tedy drží pohotovost, aby byla případně k dispozici. To znamená nepít alkohol a být v Praze nebo poblíž, aby mohla kdykoliv vyjet.

Přečtěte si také Zmatek kolem matek. Chiméry a technologie mění význam slova mateřství „Mám skvělého muže i bývalého manžela, kteří fandí mé práci, jsou na mě pyšní a podporují mě v tom,“ věří Anna. O porody se už zajímá i její syn. „Od mala je zvyklý, že se tomuto tématu věnuji, a bere to jako normální. Pro něj je to přirozenou součástí života.“

Pohotovost drží Anna i na Silvestra, kdy se podle ní ve srovnání se Štědrým dnem a vánočními svátky rodí ještě více dětí. „Loni jsem 24. prosince byla u jednoho porodu, o týden později se mi ale postupně ozvaly tři klientky. Nejprve jsem byla v pražském Motole, potom jsem jednu ženu podporovala přes telefon a pak jela ještě do Mělníka k předčasně narozenému miminku.“

Cítím větší odpovědnost než v IT

Anna doprovází ženy k porodu posledních pět let, před tím pracovala jako „ajťačka“ v mezinárodních firmách. Při tom se shodou okolností dostala i k projektům, které se týkaly systémových změn v českém porodnictví. „To téma mě tak chytlo, že už jsem se ho nedokázala pustit.“

K současné práci ji ale přivedly i osobní důvody. Před několika lety přišla o miminko, což jí hodně změnilo náhled na svět. „Potřebovala jsem začít dělat něco, co mi bude dávat smysl.“ Zapsala se tedy na kurz pro duly, několik let se této činnosti věnovala částečně a v IT pracovala na zkrácený úvazek, nakonec ale u podpory těhotných žen zůstala naplno.

Přečtěte si také Nejlépe se pracuje hned po porodu. Druhý rok je mnohem náročnější, říká matka tří dětí Práce duly ji přitom učí stále větší zodpovědnosti. „Když uděláte chybu v IT, není to tak podstatné. Ale porod je velmi důležitý okamžik pro každou rodinu, takže to dělám s obrovskou pečlivostí.“ Zároveň jí prý doprovázení žen nebere energii. Naopak stále cítí, jak ji naplňuje. „Není to tak, že pracuji hodiny, týdny, měsíce na projektu, který nakonec stejně k ničemu není, protože se udělá nová verze a tu starou zahodíte.“

Nehodnotím a neříkám ženám, kde mají rodit

Do porodnic doprovází velmi široké spektrum žen. „Často jsou to cizinky, například Američanky, Brazilky, Rumunky, které potřebují jen překladatelku nebo doprovod k plánovanému císařskému řezu. Dělávám předporodní kurzy a ty navštěvují také ženy, které si dulu najímají, neboť slyšely, že jim pomůže zpříjemnit zážitek z porodu,“ dodává. Někdy si dulu jako podporu objednává i partner.

„V nemocnici má porodní asistentka na starost klidně dvě až tři rodící ženy najednou, do toho telefony, papírování, ambulanci. Takže to obvykle vypadá tak, že přijde, zkontroluje vás a pak jste tam sama,“ vysvětluje Anna, proč si některé rodičky berou k porodu spolu s mužem i dulu, která s nimi je po celou dobu.

Kromě Prahy a Středočeského kraje jezdí ještě do východních Čech a výjimečně do Ostravy, odkud pochází. Zatím tam porod vždy stihla, přestože cesta z Prahy trvá čtyři hodiny. „Ta miminka si většinou počkají. Zvláště pokud jde o prvorodičku, porod může trvat třeba deset šestnáct hodin, takže je dost času tam dojet.“

Anna však nejezdí jen do porodnic, ale i k domácím porodům. Na rozdíl od porodních asistentek ji v tom zákon nijak neomezuje. Duly se totiž neřadí mezi zdravotníky a u jakéhokoliv porodu vystupují formálně v podobné roli, jakou by měla kterákoliv kamarádka. „My to nehodnotíme, neposkytujeme zdravotní péči. A já sama neomezuji ženy v tom, kde a jak chtějí rodit,“ říká Anna.

Přečtěte si také Přidáme vám na auto, na byt, hlavně mějte co nejvíc dětí. Jenže podobné pobídky počty Čechů sotva zvýší Zatím se jí nestalo, že by začalo rodit více jejích klientek najednou. „Potkávám se s nimi vždy už během těhotenství, většinou jdou ke mně i na předporodní kurz. Díky tomu jsme na sebe více napojené a naladěné.“ Miminka se pak podle ní umí hezky seřadit. „Když přijdu vyčerpaná po předchozím dlouhém doprovodu, tak si to další ještě den počká. Paní má poslíčky, ale spustí se to, až když jsme všichni připraveni.“

Kromě podpory během porodu pořádá předporodní kurzy, ať už skupinové nebo soukromé. „Ženy, které se jich zúčastnily, mi pak mohou kdykoliv zavolat. Někdy řešíme různé těhotenské záležitosti, někdy telefonují, když už jsou v porodnici a chtějí něco zkonzultovat, třeba co mají dělat, když porod nepostupuje. Stejně tak doprovázím ženy při potratech nebo při perinatální ztrátě, když miminko umře před narozením.“ Těmto ženám radí, co v podobné situaci dělat, a opět je pro ně hlavně psychickou oporou. Ať už jde o porod nebo o potrat, je podle Anny důležité, aby žena tímto velkým zážitkem prošla posílená a s pocitem, že udělala vše.