Prezidentka Čaputová: Změna je nevyhnutelná

Na chvíli se zastavila a požádala o sekundu na rozmyšlenou. Otázka zněla, zda změnila pohled na expremiéra Roberta Fica poté, co nerespektoval rozhodnutí soudu a přihlásil se k rasistickým projevům poslance Mazurka. A pak řekla, že je nepřípustné, aby politici podněcovali k nenávisti.

Prezidentka Zuzana Čaputová má za sebou první půlrok ve funkci. V den, kdy jsme dělali tento rozhovor, policie obvinila bývalého generálního prokurátora Trnku a Ústavní soud pozastavil platnost zákona o padesátidenním moratoriu na zveřejňování předvolebních průzkumů.

Jemně se usmívala, většinu času však soustředěně mluvila o selháních státu. Vždy však dodala, že je pořád přesvědčená, že se instituce uzdraví a mohou fungovat. Před blížícími se volbami (Slováci budou volit parlament 29. února, pozn. Deníku N) by každý volič měl dostat aspoň pár minut politické naděje. Tak prosím.

Myslíte někdy na to, že strany Progresivní Slovensko / Spolu (z pozice místopředsedkyně PS prezidentka vzešla, pozn. Deníku N) by na tom dnes byly v průzkumech lépe, kdybyste byla jejich lídryní?

Nevracím se do minulosti. V určitém bodě jsem udělala rozhodnutí kandidovat na post prezidentky Slovenské republiky, vyšlo to a věřím tomu, že to tak mělo být.

Sledovala jste pokusy opozičních stran o spojení?

Ano, samozřejmě.

Jaký jste z toho měla pocit?

Přála jsem si, aby