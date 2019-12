Notes: Už nikdy Stalina pod stromeček. Raději knihu

Krásný večer u pátečního Notesu přeje Lenka Vrtišková Nejezchlebová.

Poslední žijící hrdina druhé světové války, stíhací pilot Emil Boček, se stal nechtěným hrdinou podivného vnitřního boje ve světě válečných veteránů. Kritici obviňují šéfa jedné z regionálních poboček Československé obce legionářské Jaroslava Syrového, že starého muže využívá až zneužívá a přetěžuje, Bočkova rodina se však Syrového zastává.

Kolega Honza Wirnitzer během několika týdnů vyzpovídal skoro všechny aktéry, vyslechl všechny verze a v několika textech se pokouší spletité vztahy popsat a částečně (uzlíky zůstávají) i rozplétat. „Choval se diktátorsky, vodil nás jako maskoty,“ říká v rozhovoru o Syrovém jiný veterán. „Nemám se za co stydět, kydají na mě špínu,“ hájí se Jaroslav Syrový.

„Máme mnohem větší míru odpovědnosti za každé jedno slovo, které vyslovíme. Politici mohou probouzet v lidech nenávist a hrozí skutečné nebezpečí selhání jednotlivců, kteří si potom vylijí zlost na nevinných lidech,“ říká slovenská prezidentka Zuzana Čaputová v rozhovoru pro slovenský Denník N, který jsme pro naše čtenáře přeložili do češtiny.

No, a tak je to u nás se vším. Nějaký veřejný činitel něco (optikou některých skupin lidí bohulibého, podle jiných zatracení hodného) vymyslí, jenže pak nastoupí Honza Tvrdoň a (s pomocí expertů) jeho záměr zanalyzuje a „ofaktčekuje“. A najde v tom háček. Ne-li dva. Nebo tři.

Dění kolem kontroverzního stavebního zákona sleduje Eliška Černá. Pět největších českých měst tvrdí, že jeho současná podoba je protiústavní.

O tom, jak se na přelomu 40. a 50. let komunisté pokoušeli vystrnadit vánoční oslavy zrození Ježíška oslavami zrození Josefa Vissarionoviče Stalina, se (vtipně a ozdrojovaně) rozepsal publicista Martin Groman. Detailně popisuje nevídanou kampaň se všemi jejími obskurnostmi a absurditami. Nic nebylo nemožné! Nejspíš by se ani nikdo nedivil, kdyby se pod zdravicí velkému vožďovi k dňu ražděnija podepsalo třeba i 30 milionů Čechů!

Čínský Velký bratr sleduje své občany i za hranicemi, a snaží se je dokonce využít jako vlivový nástroj, zejména zahraniční studenti z Číny se mu k tomu zdají být vhodným materiálem. Analytička Didi Tatlowová sleduje situaci čínských studentů. Rozhovor je velmi znepokojivý.

V článku se sice píše o „muzeu soch Salvadora Dalího“, ale ve skutečnosti se podle jeho autora Ivana Adamoviče jedná spíše o prapodivný obchod se sochami pochybné umělecké kvality…

Jaký byl rok 2019 z pohledu novinářů? Filip Titlbach pozval do studia našeho šéfredaktora Pavla Tomáška a bilancují. A jaký bude příští rok pro nezávislá média?

„Také máte pocit, že současný stav v rozvojových zemích je neutěšený, roste zde míra násilí, lidé nemají přístup k základním lékům, děti nemohou chodit do škol a místní farmáři přicházejí o úrodu v důsledku klimatických změn, na které nejsou připraveni?“ pokládá rozvojový ekonom Václav Těhle řečnickou otázku. Pokud ano, mýlíte se. Nevěříte?

… i letošek byl pro nás čtenáře z Deníku N Rok zázraků. Knihy jsou někdy náš Diktátor času, ale nečíst, to je Terror, bez čtení je náš Život na hraně. Některé knihy zafungovaly jako Serotonin, jiné… no Jako v nebi jenže jinak… možná i Jako bys jedla kámen, ať už jsi Rusovláska, nebo (Žena v závorce) nebo muž! Číst se dá i s Pavoukem na skle, nesmíme čekat na Návrat ruského leviathana. Říkali mu Pirát, byl to Muž, který stál v cestě (našemu čtení), Není Jeden z nás! Čtenářský Gen znamená i Umění vnímat umění. V knihách je sem tam Překlep a Škraloup, ale číst je Životní terno, na čtení bychom potřebovali dlouhé Tiché roky, ale ani Deset tisíc životů, na všechno, co bychom mohli číst, nestačí.

PS: Před Vánocemi se hodí i Manuál pro uklízečky.

… krásné svátky vám za redakci popřeje až v pondělí svým příjemným altem (patrným i v tónu písmen) kolegyně Jana Ciglerová, zatím tedy přeji jen hezký víkend. A nezapomeňte si 23. prosince v trafice pořídit speciální předvánoční rozhovorové vydání.

s psycholožkou Lenkou Lacinovou o tom, jak (ne)obdarovávat děti (Eva Mošpanová)

s pěstounkou Marcela Tobiášovou o dětech a jejich „zraněních“, která si přinášejí z biologických rodin nebo kojeneckých ústavů (Renata Kalenská)

s mužem, který se jako kluk jedné červencové noci vyškrábal z masového hrobu přes nehybná těla svých nejbližších (Magdalena Slezáková).

s entomologem a vystudovaným ekologem (a zpěvákem) Danem Bártou o nočním lovu brouků v džungli a složitých vztazích v přírodě

s plastickým chirurgem Bohdanem Pomahačem, který dává lidem nové tváře

s třemi dámami, které mají v popisu práce i péči o umírající děti (3x Lenka Vrtišková Nejezchlebová)

