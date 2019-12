Latinská Amerika vzhůru nohama – Proč rok 2019 dopadl jinak, než se na počátku zdálo

Na konci listopadu brazilský ministr hospodářství Paulo Guedes v rozhovoru pro deník Estadão prohlásil: „Reformy se zpomalily. Když všichni vyrážejí do ulic bez zjevného motivu, řekneš si ‚Hele, abychom jim nedali záminku, počkáme a zjistíme, co se vlastně děje‘.“ Toto prohlášení, které reaguje na překotný vývoj v Jižní Americe, v kostce ukazuje, jak se během roku kontinent převrátil na hlavu.

Když prvního ledna Guedesův šéf, brazilský prezident Jair Bolsonaro nastupoval po překvapivě drtivém vítězství do prezidentského úřadu, čišelo z něj sebevědomí, se kterým chtěl největší latinskoamerický stát od základu předělat podle ekonomických příruček o tom, že neviditelné ruce trhu se nesmějí dávat do cesty žádné překážky.

Skutečně se mu povedlo prosadit důchodovou reformu, která může být pro rozpočet Brazílie velkou úlevou, neboť penze se tu udělují v neobvykle nízkém věku, a navíc poměrně štědré.

Jenže zbytnělé sebevědomí je pryč. Rok v úřadě byl pro tropického Trumpa, jak se Bolsonarovi podle řady podobností s prezidentem USA říká, těžký. Škodily mu aféry typu „já na syna, syn na mě“, kdy se zdálo, že více času než správě země věnuje vytváření dynastie. Nejvíce pozornosti se dostalo (nakonec marné) snaze protlačit třetirozeného potomka Eduarda do čela ambasády ve Spojených státech.

Největší ránu pro něj znamenalo nezvládnutí rozsáhlých požárů v Amazonii, které mu ochránci přírody připisují, protože přímo i nepřímo vyzýval k další kolonizaci pralesa.

A v listopadu přišla další „jobovka“. Na základě rozhodnutí Ústavního soudu, že pachatelé trestných činů nesmějí nastoupit za mříže, pokud stále běží jejich odvolací proces, byl po dvaceti měsících z vězení propuštěn kvůli korupci odsouzený exprezident Luiz Inácio Lula da Silva.

Vousatá ikona latinskoamerické levice hned ve vystoupení před bránami kriminálu slíbila Bolsonarovi, že mu zatopí. Strana dělníků, která se bez Luly bezhlavě potácela, najednou cítí šanci na velký návrat. Brazilská politika tak nezůstala one-man show ani celý jeden rok.

Velmistryně argentinské politické šachovnice

Ani v sousední Argentině nešlo nic podle papírových předpokladů z počátku roku. Očekávalo se, že se do volebního klání proti stávající hlavě republiky Mauriciovi Macrimu přihlásí kontroverzní exprezidentka Cristina Fernándezová. Podle předpokladů by její kandidatura rozbila jednotnou frontu opozice a umožnila by Macrimu vyhrát druhý mandát bez ohledu na jeho tristní hospodářské výsledky.

Jenže Fernándezová, kterou tíží řada korupčních afér, se projevila jako velmistryně argentinské politické šachovnice. Svoje místo v čele listiny přepustila svému polozapomenutému spolupracovníkovi stejného příjmení Albertu Fernándezovi.

Sama se stala pouze kandidátkou na viceprezidentku, která navíc zůstala během kampaně téměř neviditelná. Fernández dokázal levici sjednotit a svého protivníka v den voleb zcela převálcovat. Základní otázkou v Argentině pro rok 2020 je, kdo bude opravdu vládnout. Zda Alberto, anebo Cristina.

Rok 2019 v Latinské Americe sliboval být rokem pravice. Podtrhnout to měla změna režimu ve Venezuele, kde se od roku 2013 pomocí diktátorských metod drží moci Chávezův dědic Nicolás Maduro.

V lednu se novopečený šéf opozicí kontrolovaného parlamentu Juan Guaidó prohlásil za prozatímního prezidenta, za kterého ho uznala padesátka států jako například USA, země EU včetně České republiky a také většina sousedů Venezuely.

Zdálo se, že tyran to má spočítané. Jenže dokázal odolat jak vnějšímu nátlaku, tak masovým demonstracím doma. Mladý vyzývatel zkusil všechno včetně vojenské vzpoury na konci dubna, ale nic nevyšlo.

Od té doby si autoritář za pomoci armády i kriminálníků vylízal utržené rány a věčně rozklížená opozice, která se chvilkově spojila za Guaidóem, se zase rozpadá – tentokrát pod tlakem obvinění z korupce.

Venezuelané tak dál pokračují v masovém exodu. Vlast opustilo už přes čtyři miliony lidí, hledají živobytí většinou v okolních státech, které náhlý příliv přistěhovalců zvládají jen s vypětím všech sil.

Vrací Maduro úder?

Podceňovaný Maduro se stal mistrem politického přežití. To, že se udržel u kormidla, dalo ráz zbytku roku v Latinské Americe. Počátkem října totiž zasáhly rozsáhlé protesty Ekvádor poté, co od „socialismu 21. století“ odkloněný prezident Lenín Moreno zrušil dotace na pohonné hmoty.

Moreno za iniciátora nepokojů označuje Madura, který se mu mstí za vypovězení poslušnosti.

Když o necelé tři týdny později přišel výbuch násilí v Chile kvůli zvýšení ceny jízdného v metru o jednu korunu, které korunovalo koordinované vypálení stanic moderního metra, ukazovali vládní politici rovněž do Caracasu. Vynechat venezuelskou stopu nemohla ani Kolumbie, když se tam nákaza násilných demonstrací v listopadu přenesla.

Na to, že kontinentální vzpouru u svých demokraticky zvolených sousedů zinscenoval Maduro ve spolupráci s Kubánci (s Rusy, Číňany… dosaďte si podle svých podezření), nejsou sice žádné důkazy. Ale jisté je, že to jeho režimu vyhovuje, protože venezuelské vnitřní problémy zmizely z obrazovek světových zpravodajských stanic, kde je nahradilo rabování v chilských obchodech a „kamenování“ policistů v centru Santiaga.

Právě nepokoje v protáhlé republice, která sebe samu viděla jako „Harvard Latinské Ameriky“, jsou největší regionální událostí letošního roku. Zatímco v Ekvádoru se situace rychle uklidnila poté, co prezident Moreno po dohodě s reprezentanty indiánských povstalců stáhl reformy včetně zdražení benzinu, Chile má k návratu k normálu ještě hodně daleko.

Hlavolam: Jak uklidnit protest bez vůdce

Prvotní studentské protesty proti zdražení podzemky přerostly v něco nečekaného: do ulic k mírovým pochodům, které nemají žádného viditelného lídra ani jasně formulované požadavky, vyrazily statisíce Chilanů. Jen v Santiagu jich bylo hodně přes milion, ale protestovalo a protestuje se třeba i v odlehlé Patagonii, byť už je to dva měsíce od počátků manifestací.

Radikálové mezi demonstranty nadále pokračují v házení kamenů, další využívají nepokoje jako šanci k obohacení a vláda přes své značné ústupky (zvýšení minimální mzdy a důchodů, zrušení zdražení jízdenek v metru, slib změnit ústavu) nedokázala normalizovat dění. Vypadá to, že sází na to, že s příchodem svátků nepokoje ztratí na intenzitě.

Každopádně Chile, které už nyní v důsledku protestů hospodářsky strádá, nečeká klidný rok 2020. Už na duben se chystá referendum o tom, zda občané chtějí ústavu místo té současné sepsané za Pinochetovy diktatury. Stabilita je slovo, které v souvislosti s touto zemí můžeme v následujícím roce zapomenout.

Kdyby dění u Pacifiku nebylo, pravděpodobně by listopadové protesty proti pravicové (a rovněž zcela demokraticky) zvolené hlavě Kolumbie Ivánu Duquemu nenabyly takové početní i násilné intenzity, ale revoluční chování je nakažlivé zvláště v éře sociálních sítí.

Duque, který vládne teprve od srpna loňského roku, dokázal vcelku bez obtíží zvládnout, že část významných představitelů marxistického hnutí FARC tři roky po podepsání míru zase nastoupila do boje.

Ale nyní, podobně jako jeho chilský kolega Sebastián Piñera, stojí bezradně před masovými protesty naštvaných občanů, kteří nemají lídry, aby jejich zájmy nějak srozumitelně formulovali.

Přes Facebook a WhatsApp není v době, kdy naprostá většina Latinoameričanů vlastní chytrý mobil, složité zkoordinovat vypalování autobusů v různých částech města, ale vytvoření nějakého konstruktivního programu už tak snadné není.

Zvláště když destrukce se mnohým v řadách zakuklených vandalů jeví zábavnou. Každopádně z dlouhé řady protestů v posledních měsících roku je zřejmé, že politici mají před sebou základní úkol, jak se vypořádat s velkými společenskými rozdíly, které na kontinentě dlouhodobě panují a lidé už je nehodlají déle snášet.

Nejen pravice byla bita

Předchozí odstavce se týkaly toho, jak pravice dostávala v různých koutech západní polokoule za uši. Bylo by však neuvážlivé interpretovat vše výše popsané tak, že socialismus 21. století, který v minulých čtyřech letech skomíral, zase na světadílu jednoznačně přebírá otěže.

Masovými protesty zůstávají netknuté Peru a Paraguay se svými pravicovými prezidenty.

V třímilionové Uruguayi, která je hospodářsky, kulturně i politicky nejpodobnější Evropě, se po 15 letech vlády sociální demokracie po těsném listopadovém hlasování dostane k moci pravice.

A hlavně z Bolívie musel s ostudou po bezmála 14 letech u moci utéct Evo Morales, který byl jako první indiánský prezident v dějinách své země vedle Hugo Cháveze nejznámějším představitelem socialismu 21. století.

Muž, kterému před třemi lety lidé v referendu zamítli možnost znovu se ucházet o nejvyšší pozici, se přesto pustil do boje. A to s odvoláním na Nejvyšší soud, podle kterého je Moralesovo lidské právo kandidovat nadřazeno ústavě a jejím limitům.

A když se mu pak výsledky nevyvíjely podle jeho přání, nechal systém spravující volby na den „spadnout“ a upravit volební údaje, jak konstatovali přítomní pozorovatelé z Organizace amerických států.

Občané si to nedali líbit a nastaly dlouhé týdny protestů a blokád. Nakonec se na stranu demonstrantů přidala i policie a armáda, jejichž vypovězení neposlušnosti donutilo prezidenta k útěku do ideologicky spřáteleného Mexika. Odtud se v nejbližších dnech chystá přesunout do Argentiny, kde získal azyl, aby byl vlasti co nejblíže.

Po Moralesově pádu vypukly demonstrace jeho příznivců, kteří mají většinou domorodý původ. V jejich odporu je pohání necitlivost prozatímní konzervativní vlády, jejíž představitelé se se svou pochybnou legitimitou nesnaží o smířlivost a naopak opakovaně urážlivě a s rasistickou přehlíživostí mluví o většinovém indiánském obyvatelstvu.

Dosud nebyli schopni vyhlásit datum nových voleb, byť stále mluví o tom, že se musejí konat co nejdříve.

Pokud takto budou postupovat dál, zametají cestu k úspěchu někomu, na koho jako svého kandidáta ukáže z exilu Evo Morales.

Právě bolívijské hlasování a vytváření nové chilské ústavy budou v příštím roce největšími ukazateli, jak si na kontinentě stojí pravice a levice. Ale třeba bude vše jinak. Jak rok 2019 dokázal: Jižní Amerika neztrácí schopnost překvapit i sama sebe.

Autor je spolupracovník Deníku N v Latinské Americe.