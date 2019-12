Naše knihy roku. Redaktoři Deníku N vybírají tituly, které je v poslední době oslovily

Magdalena Slezáková

Han Kang: Bílá kniha

Bílá je sůl. Bílý je led, měsíc a novorozenecká košilka. A bílý je i rýžový koláček, tvář mé maličké sestry, než zemřela. Jihokorejská literární hvězda Han Kang napsala další mistrnou knihu, v níž se minulé utrpení (tentokrát válečná Varšava) prolíná s úchvatnou lyrikou, křehkou tak, že by pukla po první vločce bílého sněhu. Jak už je u Han Kang zvykem, český překlad má opět na svědomí kongeniální Petra Ben Ari.

Lu Sün: Bláznův deník

Edice Xin skládá mozaiku moderní čínské literatury a její čerstvý počin stojí za pozornost hned dvakrát. Autorsky, neboť Bláznův deník sepsal otec moderní čínské literatury Lu Sün a přeložili doyeni české sinologie Jaroslav Průšek a Berta Krebsová. A hlavně proto, že je to skvostné čtení. Chcete-li pochopit starou i novou Čínu – a to, jak blízko k ní máme –, málokterá cesta je lepší než Lu Sünovy výtečné povídky.

Filip Zajíček

Tomáš Forró: Donbas

Na pozadí velkých dějin zápasu Ukrajiny s Putinovým režimem popisuje kniha Donbas příběhy malých dějin lidí z obou stran fronty. Kniha plná bezmoci, frustrace, strachu, ale i odvahy a naděje. „Kdo zná jeden hybridní konflikt ruského typu, zná je všechny. Mění se jen data a názvy zemí. (…) Nejvěrnějšími vojáky ruského světa jsou jeho největší oběti a ostatním národům přinášejí svůj vlastní osud. (…) Na konci bude ze všeho obviňované Rusko, ale Ukrajinci, kteří to přežili, vědí svoje, ti nahoře je nechali napospas osudu.“

Jan Moláček

David Goodhart: The Road to Somewhere: The Populist Revolt and the Future of Politics