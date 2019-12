„Vadí mi Babiš a Zeman a má se to o mně vědět.“ Jak Minář a spol. rozhýbali společnost

Když má Milan Appel vysvětlit, co ho vedlo a stále vede k tomu, že se vydává z Brna do Prahy na demonstrace spolku Milion chvilek pro demokracii, upozorňuje, že pár vět mu stačit nebude. Ačkoli je pro protesty, které se poslední rok konají po celém Česku, příznačné heslo „proti Babišovi“, není to podle něj tak přímočaré.

„Na lidech, kteří se tam scházejí, je zajímavá ta pestrost. Ne všichni mají stejný motiv nebo stranickou preferenci. A možná ani nemají stejná očekávání, co bude pak,“ říká čtyřiašedesátiletý Appel, bývalý dlouholetý ředitel brněnského Střediska volného času Lužánky. O dění ve společností se vždy zajímal a angažoval se, získal za to dokonce i několik ocenění. Zhruba před rokem se začal účastnit protestů Milionu chvilek. Letos v červnu byl na pražské Letné, nedávno i při protestu na hlavním nádraží v Praze.

Jako důležitý důvod, proč se shromáždění účastní, zmiňuje Appel kromě pestrosti účastníků naději. Jak sám říká, polovinu života prožil v nesvobodě, tu druhou v demokracii. „Pro naši generaci není život ve svobodě samozřejmostí,“ zdůrazňuje. Na setkání Milionu chvilek, která spíš než za demonstrace považuje za happeningy, ho táhne i atmosféra: vzpomíná na krabici s cukrovím, která kolovala při jedné z akcí davem, aby se pak majiteli z hloubi Václavského náměstí vrátila zpátky.

„Tehdy jsem si říkal, že s takovými lidmi chci být. Vím, že je to bublina, vím, že to není obraz společnosti. Ale já si tam chodím spravovat náladu. To je společenství, kam chci patřit,“ říká.

Samotný odchod premiéra Andreje Babiše by ale podle něj nic nezměnil. „Pořád jsou tady voliči, díky kterým je premiérem. Ti, kterým tento způsob vládnutí vyhovuje. Pro mě je jeho vládnutí nevkusné a nepřijatelné a vadí mi to. A možná víc než lidé kolem Babiše jsou pro mě nepřijatelní lidé kolem prezidenta Zemana,“ popisuje. „Myslím, že tohle mám chodit říkat na náměstí, psát na sociální sítě. Má se to o mně vědět. To je důvod, který mě na akce Milionu chvilek žene,“ říká Appel a tuší, že podobně uvažují i další demonstrující.

Dorostla nová generace

Do ulic jich letos spolek Milion chvilek přivedl statisíce. Jeho předsedovi, šestadvacetiletému Mikuláši Minářovi, a dalším, kteří se ve spolku angažují, se podařilo něco, co si některé opoziční strany přejí už několik let: pomocí rétoriky, že by měl trestně stíhaný premiér se střetem zájmů odstoupit, oslovit společnost.

To se povedlo až právě (slovy premiéra) „nedostudovanému studentovi“ a jeho kolegům, kteří řadu měsíců organizují protesty či setkání nejen v Praze, ale i po celé České republice. První se uskutečnily už loni 9. dubna, od té doby se lidé sešli devatenáctkrát.

Dosud největší účast měla akce z letošního června. Tehdy na pražskou Letnou dorazilo kolem čtvrt milionu lidí, kteří přišli vyjádřit svůj nesouhlas s politickým směřováním země, a akce se tak stala vůbec největším protestním shromážděním od revolučního roku 1989. Zhruba stejný počet lidí pak dorazil na Letnou i v listopadu při příležitosti třicátého výročí sametové revoluce.

Socioložka Petra Rakušanová Guasti z Univerzity Johanna Wolfganga Goetheho ve Frankfurtu nad Mohanem potvrzuje, že se Milionu chvilek podařilo mobilizovat velkou část aktivní liberální občanské společnosti. Demonstrace vidí jako vyústění procesů nejen v Česku či Evropě, ale po celém světě. „V řadě zemí se společnost polarizuje,“ upozorňuje a vrací se do roku 2013, kdy se Andreji Babišovi podařilo oslovit velkou skupinu voličů, kteří jsou se směřováním liberální demokracie nespokojení. Na jedné straně tak stojí voliči hnutí ANO, podle Guasti ti, kteří sami sebe chápou jako oběť transformace a globalizace. Na té druhé jsou zase liberální demokraté, pro něž globalizace a evropská integrace znamená pozitivum. „Dorostla nová generace, pro kterou je demokracie samozřejmost, něco, v čem vyrostli, s čím počítají,“ říká.

Právě generační výměna je podle Guasti jedním z důležitých motivů, proč se část společnosti rozhodla vyjít do ulic. Ke koordinaci setkání významně dopomohla dostupnost sociálních sítí. A na váze demonstracím podle jejího názoru dodává, že se jich účastní i lidé z regionů či z venkova: na listopadovou letenskou demonstraci například dorazili zástupci zemědělských iniciativ, ale i starší ročníky.

„Aktivizovat českou společnost bylo od počátku naším hlavním cílem. Z krize, do níž se demokracie v naší republice dostala, nevede žádná rychlá a jednoduchá cesta,“ odpovídá zakladatel spolku Mikuláš Minář na dotaz, do jaké míry souvisí založení spolku s touhou mobilizovat společnost. „Proto od samého počátku říkáme, že pokud politici překračují pravidla, zneužívají moc a útočí na instituce, jsou demonstrace důležité a nezbytné, avšak samy o sobě nepostačují. Ještě důležitější než velké jednorázové akce je každodenní drobná práce – naše malé chvilky pro demokracii. Pokud bude aktivních lidí milion, což je významná část společnosti, celou společnost to promění zevnitř, což se nakonec projeví dobře,“ míní Minář.

Vývoj zatím hodnotí pozitivně. „Frustrace ze stávajících poměrů a chuť s tím něco dělat stále rostou, o čemž svědčí dvakrát zaplněná Letenská pláň nebo 1500 akcí po celé republice,“ říká Minář.

„Probudit lidi“

Na budování sítě příznivců a koordinátorů sešlostí po celé republice chtějí lidé ze spolku příští rok klást největší důraz. „A snad největší výzvou je pro nás vybudování celorepublikové sítě aktivních místních koordinátorů, kteří budou připraveni bránit i kultivovat demokracii ve své vlastní obci. Tato ohniska občanské aktivity mají pro své okolí neocenitelný význam. Chceme je propojit a podporovat. Ve spolupráci s nimi chceme v roce 2020 uspořádat po celé republice více než 200 besed, diskusí a koncertů, na které chceme zvát jak odborníky, tak známé osobnosti,“ předesílá Minář. Spolek už má na čem stavět – vedle velkých demonstrací v Praze se lidé nespokojení s politikou a střetem zájmů Andreje Babiše průběžně pravidelně scházeli na náměstích v krajských městech i v řadě menších obcí.

„Jen v jarní vlně, ještě před první Letnou, jsme napočítali, že se na akcích mimo Prahu sešlo zhruba 250 tisíc lidí,“ popisuje Veronika Vendlová. Právě tato čtyřiačtyřicetiletá žena sešlosti po celé zemi koordinuje: komunikuje s místními organizátory, posílá jim prohlášení spolku k proslovům, sbírá fotky z akcí v regionech či postřehy jednotlivých koordinátorů. Jen těch, kteří s Vendlovou komunikují, je nyní kolem čtyř stovek. V součtu jich ale bude víc, ve městech bývá větší tým lidí. „Většinou jsou to tandemy, často kamarádky, velmi často manželé nebo ženy s malými dětmi,“ upřesňuje Vendlová.

Její cesta k Milionu chvilek vedla od dlouholetého působení v komunální i celostátní politice přes následné zklamání bezmocí politiků až k postupnému přesvědčení, že je třeba „probudit lidi“, jak sama říká.

Od roku 2008 pět let působila jako šéfka kanceláře politického hnutí Starostové a nezávislí, tutéž funkci zastávala i u Evropských demokratů Jana Kasla, pracovala jako radní v obci Odolena Voda, vedla volební kampaň platformy PRO!Ústí. „Cítila jsem, že lidé potřebují kontinuitu a pomoc. Na komunální úrovni se to těžko zvládá. Je obtížné přesvědčit veřejnost, aby se zapojila do veřejného dění. Moje deziluze pramenila i z toho, že se mi nelíbilo, jak Starostové a TOP 09 fungovali dál, zdálo se mi to jako série promarněných šancí,“ říká Vendlová.

Lidé se víc zajímají. I ti, kteří kritizuji

Hlavním impulzem k tomu, aby se začala víc občansky angažovat, pro ni bylo vyhlášení výsledků druhého kola posledních prezidentských voleb. „Když vyšlo najevo, že do druhého kola postupuje Miloš Zeman a Jiří Drahoš, zavolala mi kamarádka a řekla, že s tím musíme něco udělat, nebo Miloš Zeman vyhraje znova. Já jsem na to kývla, protože jsem nechtěla, abychom si tu agonii prodloužili o dalších pět let,“ popisuje Vendlová. „Myslím si, že se prezident dostal na scestí, co se týká morálky, hodnot a komunikace s lidmi. Nezastupuje celou zemi,“ líčí Vendlová. Proto se před druhým kolem prezidentské volby přidala k dobrovolníkům, kteří pomáhali Jiřímu Drahošovi.

Jeho původní podporovatelé se tehdy spojili s dobrovolníky kolem neúspěšných prezidentských kandidátů Marka Hilšera a Michala Horáčka. Vznikla facebooková skupina s názvem Společně to dáme, kam se začalo přidávat víc a víc lidí s chutí angažovat se v občanské společnosti.

„Najednou se tam sešlo pět tisíc aktivních lidí. A i když volby opět vyhrál prezident Zeman, řekli jsme si, že to nemůžeme zabalit. Začali jsme pořádat setkání dobrovolníků a na to únorové jsme pozvali i Mikuláše Mináře. Milion chvilek tou dobou rozjel velkou výzvu s peticí a my jsme k nim plynule přešli a začali jim pomáhat s organizací akcí,“ líčí Vendlová. Jako jednu z osmi lidí ji spolek zaměstnává. A sama říká, že práci pro něj věnuje mnohem víc než osm hodin denně.

„To, co dělám, mi dává velkou míru svobody. V dubnu jsem začala demonstrace koordinovat a posledně už se konaly na dvou stech míst, zhruba šedesát míst se zapojuje pokaždé, stálice jsou krajská města, ale i Žďár nad Sázavou, Svitavy, Sušice, Děčín, ale třeba i Jeseník. Od listopadu máme dalších zhruba třicet míst. Spočítali jsme, že od dubna se pod naší hlavičkou uskutečnilo v krajích 1500 akcí. Je to zhmotnění naší práce, je vidět, že se lidé skutečně scházejí, držíme kontinuitu a růst. Což se, myslím, od revoluce v této míře nikomu nepodařilo,“ raduje se Vendlová.

Pozoruje, že se přístup lidí postupně proměnil: „Vidíme, že už je normální přijít na náměstí na akci Milionu chvilek. A co je zajímavé, lidi často neodcházejí, když akce skončí. Zůstávají, baví se spolu, vznikají zajímavé týmy, propojují se mezi sebou aktivní lidé i vesnice. Je to hrozně nenápadné, není to mediálně vděčné. Ale je to možnost, jak společnost znova díky něčemu spojit. Teď je tím pojítkem zrovna Milion chvilek, kéž by to propojení vydrželo,“ doufá organizátorka, i když uznává, že proti Babišovi a důvěře, které se u velké části veřejnosti těší, je občanské hnutí stále slabé.

Sama ale cítí, že se díky akcím spolku daly věci do pohybu: „Důkazem je míra zájmu, denně nám přicházejí stovky zpráv, dotazů. Lidé se mnohem víc zajímají o politiku: třeba i ti, kteří nás kritizují. Nebo se ptají, co mají dělat. Proto jsme zveřejnili ‚30 chvilek‘, kde lidem radíme, že se mají zajímat o veřejné dění nebo debatovat,“ říká. Díky spolku je podle ní ve společnosti slyšet další hlas, který se může opřít o 450 tisíc signatářů petic.

Víc než politiky Andreje Babiše se Vendlová obává nárůstu popularity Trikolóry Václava Klause mladšího a jejího možného spojení v koalici s Babišovým hnutím. Spolek ostatně nyní přesouvá důraz od Babiše směrem k obecnějším formulacím o politické kultuře v zemi.

„Požadavek na demisi Andreje Babiše zastáváme kontinuálně více než rok a půl. Na začátku jsme ho chtěli pouze kontrolovat, zda plní předvolební sliby občanům. Když se ukázalo, že má vlastní sliby na háku a chce ‚kultivovat demokracii‘ jako trestně stíhaný člověk v obrovském konfliktu zájmů, vyzvali jsme jej k demisi. Nenařizuje to ústava, avšak je to slušnost a norma v zavedených demokratických zemích. Hlavní smysl jednoduché petice proti Babišovi je ukázat, že je zde významná část společnosti, pro niž je premiér takového typu daleko za hranou. Chceme, aby se nestalo normálním, že je člověk s tolika problémy, průšvihy a přešlapy dál premiérem, jako by se nechumelilo,“ vysvětluje Minář. A dodává, že na tom spolek dál trvá, ale čím dál víc ve své rétorice přesouvá důraz na pozitivní formulace, které nejsou závislé na konkrétních politicích a budou platné ještě dlouho poté, co Babiš v politice skončí.

Sociolog: Tohle zatím není mobilizace

Podle Vendlové řada lidí jednoduše neví, koho volit, a vidí proto na české scéně prostor pro další politickou stranu. Nejen ze strany veřejnosti, ale i zevnitř samotné opozice poměrně často zaznívá, že opoziční strany nenabízejí alternativu. Že jejich jediným programem či rétorikou je „antibabiš“. Přitom právě kritika Andreje Babiše je společným rysem části opozice a spolku Milion chvilek. Tak proč to u něj nevadí, ale u opozice ano?

„Spolek má s většinou opozice společný názor, že by Andrej Babiš neměl být premiérem. Zdá se, že shoda na takovém požadavku je důležitým faktorem pro mobilizaci lidí a podporuje jejich ochotu účastnit se protestních akcí,“ myslí si Tomáš Kostelecký, ředitel Sociologického ústavu Akademie věd. Politická opozice ale na rozdíl od občanského spolku musí podle jeho slov nabízet i pozitivní alternativy. „A na těch už není snadné se shodnout. Proto je v zásadě nepolitický spolek, který žádné politické alternativy nabízet nemusí, v mobilizaci lidí úspěšnější,“ vysvětluje.

Socioložka Guasti přirovnává Milion chvilek k italskému uskupení Sardinky, které brojí proti populismu Ligy Mattea Salviniho, předsedy tamní protiimigrační strany. U občanských hnutí je důležitá jejich nadstranickost, o to víc, když v České republice podle Guasti existuje dlouhá tradice takzvané nepolitické politiky. „Nepolitická politika staví participaci a protest jako protiváhu – nikoli odmítnutí – reprezentativní demokracii, s níž existuje paralelně. Spolek v sobě tyto dva elementy spojuje. Je nadstranický, zatím se politicky nefragmentuje a nabízí alternativní opozici vládě,“ vysvětluje Guasti.

Podle Ondřeje Císaře ze Sociologického ústavu a Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy spojuje účastníky demonstrací to, že jim vadí kromě premiérova střetu zájmů i „postupná kolonizace demokratické politiky soukromými zájmy jeho firem“. „Vzhledem k tomu, že tak velký problém jsme tu ještě od listopadu 1989 neměli, je vlastně pochopitelné, že se organizátorům částí společnosti daří pohnout. Svou organizační práci navíc pojali velmi inovativně, to je další faktor, který přispívá k jejich úspěchu,“ říká Císař. Naráží tím na skutečnost, že za úspěchem spolku je do určité míry obratná komunikace na sociálních sítích – vždyť do propagace příspěvků mířila před první demonstrací na Letné zhruba polovina výdajů Milionu chvilek.

Všichni oslovení experti se ale shodují, že rozhodující jsou volby. Sociolog Císař upozorňuje, že těch parlamentních se pravidelně účastní asi 60 procent dospělé populace, zatímco v protestech se podle něj angažuje nanejvýš pět procent dospělých Čechů.

„V centru Prahy se schází do sta tisíc lidí, na Letné se dvakrát sešlo asi 250 tisíc lidí. To by jen těsně stačilo na volební výsledek STAN nebo TOP 09, které v posledních volbách získaly 262 157, respektive 268 811 hlasů. ODS pak získala dvojnásobek – hlasy 572 962 voličů,“ ukazuje Císař počty demonstrantů v kontextu. Podle něj jsou z hlediska protestu akce Milionu chvilek úspěchem, pokud jde ale o stranickou politiku, nic z nich zatím neplyne.

Vzedmutí i jinde

Že jsou však lidé ve svém okolí aktivnější než dřív, pozorují například i lidé z nezávislé Nadace Via, která rozděluje granty na komunitní a filantropické projekty. Letos byl o peníze na podporu takových aktivit enormní zájem. „Letošní podporu na sousedské aktivity jako slavnosti, koncerty, místní sešlosti, které sdružujeme pod programem ‚Živá komunita‘, jsme vyčerpali už v půli srpna,“ vysvětluje šéf nadace Zdeněk Mihalco. Zatímco loni se za celý rok sešlo od různých spolků a skupin aktivních lidí dohromady 256 žádostí o podporu akcí, letos jen do konce srpna dorazilo 354 žádostí, takže administrátoři museli jejich příjem zastavit.

Další data dokazující, že kvete filantropie a starost o okolí, nabízí portál Darujme.cz, který Nadace Via provozuje. Tam mohou lidé vybírat peníze na různé aktivity, v poslední době jsou oblíbené například takzvané dárcovské výzvy: člověk si například usmyslí, že uběhne maraton, a při té příležitosti vyzve lidi, aby přispěli na dobrou věc. „Letos lidé darovali přes portál Darujme.cz 125 milionů korun, loni to přitom bylo 85 milionů. Raketový nárůst může souviset s tím, že online prostředí je populárnější,“ říká Mihalco.

Změny se ale neodehrávají jen ve virtuálním prostoru. Zdeněk Mihalco se svými kolegy z nadace pozoruje, že řada lidí, kteří dříve dostali grant v komunitních projektech, se vydala do politiky. „Nadace funguje 22 let a zhruba před dvěma lety jsme začali tento trend více vnímat,“ popisuje ředitel.

„Není to samozřejmost, někdy se spolek rozdělí na dvě větve, jedna jde do politiky, druhá ne. Často záleží na tom, zda se lidé odváží do politiky vstoupit. Například v Prachaticích zachraňoval jeden spolek funkcionalistickou vilu. Pořád to drhlo, nešlo to a zjistili, že jediná šance, jak město ovlivnit, je angažmá v politice. Takže ačkoliv neměli ambice, rozhodli se do voleb jít,“ líčí Mihalco.

Jeho nadace letos spustila program právě pro ty, kteří o vstupu do komunální politiky uvažují, ale potřebují načerpat znalosti. „Párujeme zájemce s těmi, kteří už nějakou dobu na radnicích a úřadech působí. Program jsme hned naplnili, příští rok bychom v něm rádi pokračovali ve spolupráci s Nadací Jablotron,“ předesílá.

Příchod spolku Milion chvilek na scénu podle něj může mít souvislost s větším vzedmutím občanské společnosti, ale nejsou pro to přímé důkazy. „Myslíme si, že na to spíš byla společnost zralá. Spousta lidí, kteří se třeba před deseti lety vrátili ze zahraniční, ze studií na Erasmu, a chtěli oživit místo, kde žijí, začala tvořit různé spolky. Dnes jsou spolky dospělejší a jejich zakladatelé taky. Mají odrostlejší děti a chtějí něco víc než se setkat u piva a dělat drobnou sousedskou akci. Takže vznikají komunitní centra, kavárny. Je toho čím dál víc,“ vysvětluje Mihalco.