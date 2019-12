Starostové, kteří rozhněvali Kreml. Vedeme informační válku s Ruskem, ale také se Zemanem, říkají

Spory o roli Sovětského svazu při našem osvobození se vedou desítky let. Letošní rok byl v mnoha ohledech ukázkou, že česká společnost se s výkladem své historie a její prezentací ve veřejném prostoru dosud nevypořádala. Dokládají to případy dvou pražských starostů i primátora, kteří podle svých slov vedou informační válku o výklad dějin nejen s Ruskem, ale také vlastním prezidentem.

Primátor Zdeněk Hřib (Piráti), starosta Řeporyjí Pavel Novotný (ODS) a starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) se letos stali středem zájmu nejen domácích, ale i světových médií. A také se dostali pod silný politický tlak z Česka i ze zahraničí.

Důvodem byla jejich rozhodnutí, která se vztahovala k interpretaci nedávné historie – zejména role ruské armády v osvobození Prahy v květnu 1945.

Na Staroměstské radnici tak už nevisí pamětní deska se zavádějícími fakty, z Bubenče zmizí socha sovětského maršála Koněva a nahradí ji pomník osvobození a v Řeporyjích zřejmě vznikne připomínka třem stům padlých vojáků Ruské osvobozenecké armády vedené generálem Vlasovem.

Zatímco podle řady českých odborníků vlastně starostové svými kroky narovnávají pohled na minulost, který pokřivilo čtyřicet let komunistické totality, zejména z ruského pohledu naopak historii ohýbají a přepisují. Z oficiálních míst v Moskvě dokonce zaznívá, že se staví na stranu nacistů a válečných zločinců. Pro Rusko přitom nejde jen o odbornou debatu, ale také o politicky krajně citlivou záležitost.

„Dnes jsou dějiny, zejména pak ‚poslední svátost – veliké vítězství‘, opět vykládány v sovětských intencích, přičemž vše, co tehdy bylo sovětské, se v nové verzi dominantně stává ruským,“ popsal v komentáři pro Deník N politický geograf Michael Romancov. Stejně to vidí také Jakub Kalenský, odborník na ruskou propagandu z organizace Atlantic Council.

„Rusko má základní velký narativ: Porazili jsme fašismus, a proto od té doby je to, co děláme, naprosto nezpochybnitelné, a kdokoli to zpochybňuje, je fašista,“ vysvětluje. Právě touto jednoduchou a až absurdní logikou se podle něj Moskva řídí také v přístupu ke třem zmíněným představitelům Prahy.

„Když někdo zpochybňuje, že Prahu osvobodila pouze Rudá armáda a nikdo jiný, například nějaký Vlasov, tak se do něj samozřejmě ruská média pustí, protože to zpochybňuje jejich základní narativ, že Rusko jako vítěz nad fašismem je vždycky a ve všem nevinné,“ dodává Kalenský.

Rusko odmítá jiný výklad historie

Všechny tři zmíněné případy jsou pak ukázkou toho, jak Rusko do českého prostředí promlouvá. A ačkoliv byly nejlépe vidět letos – 30 let po sametové revoluci –, spor se táhne dlouho. Například na dění kolem Koněvova pomníku Rusko reagovalo už v roce 2018. Tehdy Praha 6 po více než třech letech vyjednávání odhalila u pomníku informační desku, která vysvětluje maršálovu roli nejen v osvobozování Prahy, ale také například při potlačování maďarského povstání.

Jenže i to je pro Rusko nepřijatelné. Koněva totiž považuje pouze za hrdinu, který porazil nacistická vojska – a jen tak na něj má být vzpomínáno. Při všech podobných sporech Moskva připomíná desetitisíce sovětských vojáků, kteří při osvobozování Československa padli. Ruské velvyslanectví pak uvedlo, že tento „nebezpečný precedens může mít dalekosáhlé důsledky a negativně ovlivnit rusko-českou spolupráci ve vojensko-memoriální sféře“.

První odveta přišla již pár měsíců poté, koncem roku 2018. Jak upozornil Deník N, vůbec poprvé od svého založení v roce 1999 se nesešla společná česko-ruská komise pro válečné hroby. Rusové den před termínem schůzky v Praze oznámili, že nepřijedou.

Letos v létě pak zmíněnou sochu opět kdosi posprejoval – jako už mnohokrát v minulosti, například ČTK podobný čin poprvé zmiňuje v roce 2014.

Starosta v předchozích letech vždy pověřil zaměstnance městské části očištěním pomníku, letos to ale neučinil. Prohlásil naopak, že dokud Rusko nezačne s radnicí jednat o budoucnosti pomníku, zůstane socha pomalovaná.

Vyhrožovali mi smrtí

„Pokaždé jsme si vyměnili dopis, kde my jsme uvedli, že se musí situace kolem pomníku řešit, načež nám Rusové odepsali, ať nepřepisujeme dějiny. Tím to skončilo. Pak se ozvali (komunisté) Semelová, Grebeníček nebo jiná fosilie, že je to nestoudnost. A to bylo vše,“ popisuje Kolář, co se kolem pomníku dělo v minulých letech. Letos se podle svých slov rozhodl pomník nečistit právě kvůli neochotě Ruska jednat. To, co se stalo poté, popisuje jako neuvěřitelný kolotoč nenávisti a osočování.

„Letos se spustilo totální peklo, najeli na to espéďáci, Trikolóra, náckové. Vyhrožovali mi smrtí, smrtí mých dětí. Zlomilo se to ve mně. Řekl jsem si