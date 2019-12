Studio N: Chce nám Rusko upírat právo připomínat si oběti srpna 1968?

Ruská diplomacie se ohradila proti rozhodnutí českých zákonodárců zanést na seznam významných dnů Den památky obětí invaze v roce 1968. „Snaha Prahy znovu se vracet k událostem starým půl století s cílem zapojit je do současného politického kontextu, neochota otočit tuto stránku dějin, která kalí ovzduší rusko-českých vztahů, sotva napomohou úspěšnému průběhu dvoustranné spolupráce,“ napsalo ruské ministerstvo zahraničí. Co stojí za diplomatickým sporem, vysvětluje editor Michael Švec.

A ještě jedno téma. V Praze 1 se rozpadá koalice. Uskupení My, co tady žijeme vypovědělo koaliční smlouvu a strany tak mají měsíc na to, aby krizi vyřešily. Lokální zpráva začíná mít zajímavé obrysy. Rozpad koalice přišli na jednání zastupitelstva podpořit vyhazovači. A primátor města mluví o hrozbě návratu mafiánských praktik. Situaci v Deníku N sleduje Prokop Vodrážka.

