Ze zkušenosti s komunistickou diktaturou vyvozujeme mylné závěry

Některé politické návrhy zpoza našich hranic vyvolávají v české debatě zděšení. Často máme za to, že se Západ vrhá na cestu, kterou jsme si my ve východním bloku už dávno bolestivě prošli. Podivujeme se nad jejich hloupou naivitou, se kterou přicházejí s nápady, jako je třeba vyvlastnění spekulantů s bydlením v Berlíně.

Fakt je ovšem ten, že zatímco jsme byli uzavřeni za železnou oponou, zbytek Evropy nestál na místě a prošel poměrně zajímavým a místy dramatickým vývojem.

Když železná opona v roce 1989 padla, našli jsme svět v určité situaci. Ta byla považována za danou a příliš se nepřemýšlelo o tom, jak do ní země západní Evropy dospěly a co se dělo v desetiletích před tím. Po roce 1989 se považovalo za fakt, že zatímco náš blok byl charakterizován státními intervencemi a plánováním, svět západní byl monolitem nespoutané ekonomické svobody.

V Česku existuje ustálené spojení „sociální inženýrství“, které se používá jako finální argument: pokud je něco prohlášeno za sociální inženýrství, znamená to, že je to špatně, a dělat se to tedy nemá. Myšlena je tím obvykle jakákoli státní intervence.

Je proto třeba říct, že sociální inženýrství šlo ruku v ruce s prvními desetiletími evropského vývoje po druhé světové válce a tato éra je obvykle označována za zlatou éru prosperity.

Jednalo se o období stabilního ekonomického růstu a v podstatě nulové nezaměstnanosti na celém kontinentě. Toto zlaté období se netýkalo jen pravicově konzervativních autoritářských režimů v Portugalsku, Španělsku a Řecku.

Když proto dnes západní politici přicházejí s různými dlouhodobými plány a regulacemi, neodkazují tím na náš východní blok, ale spíše hledají cesty, jak navázat na vlastní historii.

Příčiny války

V Česku existuje nostalgie po časech první republiky coby české zlaté éry. Tato nostalgie je ovšem novějšího data a v letech poválečných jí trpěl málokdo. Stejná situace panovala v ostatních evropských zemích. V jejich interpretaci vypadala realita mezi válkami zjednodušeně řečeno tak, že po krátkých jedenácti letech obnovy přichází světová ekonomická krize, která poslala tehdejší svobodný svět do kolen.

Přesto existovaly státy, které se z ekonomické krize dostaly rychle nebo do ní vůbec nespadly. Nacistické Německo, stejně jako fašistická Itálie se rychle otřepaly a zanechaly své demokratické souputníky za sebou.

Sovětský svaz se do krize ani nedostal, naopak z něj proudily do Evropy propagandisty filtrované zprávy o tom, jak si dělníci budují své továrny a svou prosperitu, zatímco jejich evropští souputníci čelí chudobě a masové nezaměstnanosti nevídaných rozměrů.

Jak poznamenal George Orwell a mnozí další pozorovatelé těchto časů, před očima se nerýsoval konflikt mezi demokratickými zeměmi a těmi totalitními, ale pouze mezi nacismem a komunismem. Zdálo se, že demokratické kapitalistické země nemají šanci v novém světě obstát.

Také britský politolog Michael Oakeshott v roce 1940 tvrdil, že liberalismus, na rozdíl od fašismu, komunismu nebo nacismu, ztratil kontakt s realitou a měl by se od těchto směrů učit. Nejen dnes jsou liberálové obviňováni ze ztráty kontaktu s obyčejnými lidmi.

Tehdejší americký diplomat Georg Kennan, budoucí architekt americké politiky zadržování Sovětského svazu, pak zase tvrdil, že benevolentní despotismus má více možností konat dobro než demokracie, a navrhoval, aby se také USA vydaly autoritářskou cestou.

K vzestupu předválečných diktatur a k ztrátě víry v demokracii vedly důsledky burzovního krachu v roce 1929. Růst nezaměstnanosti, nerovnosti a pocit nespravedlnosti byly přičítány důsledkům neřízeného a neregulovaného kapitalismu. S tímto odkazem se pak musel vypořádat poválečný rozvoj. Před válkou ani během ní by si však na obnovu liberálních demokracií nevsadil nejspíš nikdo. To ostatně ani bezprostředně po válce.

Krajina po válce

Evropa leží v troskách. Německo ztratilo čtyřicet procent bytové kapacity, Británie třicet procent a Francie dvacet procent. Kontinentem se potulují desítky milionů uprchlíků, další desítky milionů lidí zemřely. Statisíce osiřelých dětí živoří na ulicích. Na budoucí prosperitu kontinentu by si nevsadil vůbec nikdo.

Naopak se očekávala desetiletí stagnace a lokálních konfliktů, doplněných pokračujícím poklesem populace. Jako obvykle se však stalo to, co nikdo nečekal.

Historik Mark Mazower v knize Temný kontinent například připomíná, že nizozemská vláda po válce podporovala emigraci z vlastní země s tím, že se jinak problémy s nezaměstnaností nepodaří vyřešit. O deset let později již do země proudily davy cizinců, které potřebovala rostoucí ekonomika.

Meziválečné střety mezi levicí a pravicí zmizely, lidé zatoužili po klidu. Na nutnosti státních intervencí a silného sociálního státu se shodla většina stran politického spektra.

Skutečným vítězem poválečné politiky však nebyla levice, ale především křesťanskodemokratické strany, které propagovaly sociálně odpovědnou tržní ekonomiku. Po druhé světové válce se tak poprvé začalo hovořit o konci ideologií.

Ve Francii sehrál klíčovou roli Jean Monnet, který připravil plán poválečné modernizace a výstavby pro konzervativního a pravicového Charlese de Gaulla. Monnet stál později u zrodu institucí, které se rozvinuly až do dnešní podoby Evropské unie. Právě v dnešních směrnicích EU, které stanovují cíle a nechávají na státech, jak jich dosáhnout, lze vidět jeho přímé dědictví.

Podobně určil směřování britské poválečné politiky ekonom John Maynard Keynes a zvláště pak zpráva ekonoma Williama Beveridge z roku 1942. Ta definovala čtyři pilíře poválečného systému sociálního zabezpečení: státem hrazená zdravotní péče, státem garantované důchody, rodinné přídavky a požadavek úplné zaměstnanosti. Vůbec poprvé se také dostaly pod sociální ochranu třeba ženy v domácnosti.

Sebevědomí Británie pramenilo ze zkušenosti s válečným plánováním. Například přídělový systém, který země zavedla po vypuknutí konfliktu a který zaručoval jídlo každému obyvateli, vedl během války k zlepšení zdravotní situace obyvatel a k poklesu kojenecké úmrtnosti, jak popisuje historik Keith Lowe v knize Zdivočelý kontinent. Když stát nahradil neregulovaný trh, vedlo se všem lépe. Takové byly závěry z války.

Když se v Británii poválečného období střídala levice s pravicí, ujímali se například v roce 1951 i konzervativci moci se slibem, že dokáží liberalizovat hospodářství a současně zachovat spravedlivé rozdělování bohatství.

O ekonomický zázrak Itálie nebo Německa se pak postarali především křesťanští demokraté. Čím hrozivější minulost, tím více se lidé zaobírali budoucností a prací.

Příklad Skandinávie

Na rozdíl od zbytku Evropy se meziválečná Skandinávie nevydala po krachu americké burzy cestou radikalizace. Bylo to zásluhou tamějších sociálních demokratů. Ve Švédsku podepsali v roce 1938 zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů dohodu a ukázali tak cestu, kterou budou po válce jiné země následovat.

Zatímco jinde se socialisté obraceli výhradě na dělníky, ve Skandinávii oslovovali stejně tak i rolníky, a díky tomu zastupovali jako strana obrovskou část populace. Zatímco na jihu a ve středu Evropy se z rolníků stávali stoupenci fašistických a populistických hnutí, na severu tehdy vládl relativní klid.

Byť je Skandinávie vydávána pravicí za jakýsi hrůzný socialistický experiment, faktem je, že zde soukromé vlastnictví a soukromý kapitál nebyly nikdy zpochybněny a ve státním vlastnictví bylo menší procento hospodářství než třeba ve Francii nebo Anglii. Vlády zde velmi důsledně a progresivně danily a přerozdělovaly, ale ekonomika byla vždy v soukromých rukou.

V roce 1970 patřily původně chudé a zaostalé zemědělské skandinávské státy k těm nejbohatším a nejvýkonnějším na světě, s nejvyšší životní úrovní a kvalitou života. Na tom se dodnes vůbec nic nezměnilo.

Poučení z války bylo tedy všude stejné: je třeba přijmout taková opatření, aby se nevrátila ekonomická krize, protekcionismus a především nezaměstnanost, což byl vůbec největší strašák a hlavní motor politického jednání v příštích desetiletích.

Po celé svobodné Evropě byly zaváděny komplexní systémy sociálního zabezpečení, které se o člověka staraly od kolébky až do hrobu, což bylo do té doby nevídané a bezprecedentní. Po vyhrocené meziválečné atmosféře zatoužili všichni po návratu klidu a řádu.

Klíčovým prvkem se stala také nová bytová výstavba, která měla zklidnit poměry. K čemuž ministr bytové výstavby západního Německa po válce řekl: „Počet voličů komunistů v evropských zemích je nepřímo úměrný počtu bytových jednotek na tisíc obyvatel.“ Z těžkých poměrů a mizérie poválečných let nebyli extremisté schopni vytlouci žádný politický kapitál.

Cesta ke zlaté éře

Evropské státy se mezi první a druhou světovou válkou potýkaly s nízkou porodností. Stejně temný vývoj se očekával také po skončení války. Následující populační exploze tak byla asi největším poválečným překvapením.

Nulová nezaměstnanost, rodinné přídavky a budování sociálního státu, který sliboval, že nenechá nikoho napospas chudobě, se zasloužily o růst populace v celé západní Evropě. Ve Švédsku vzrostla například mezi lety 1950 a 1970 o 29 procent, v Holandsku o 35 procent. Ve Francii bylo v roce 1967 třetině obyvatel méně než dvacet let. Ve Francii bylo v roce 1967 třetině obyvatel méně než dvacet let.

Spolu s bohatnutím Evropy se právě omládnutí a růst vzdělání podílely na pozdějších společenských změnách. Nešlo jen o to, že bylo mladých všude hodně, velkou změnou bylo podle historika Tonyho Judta zvláště to, že měli peníze.

Až do padesátých let platilo, že většina dětí v Evropě končila své vzdělání mezi 12 a 14 lety, kdy odcházely po základní škole pracovat. Mladí pracující pak svůj plat odevzdávali rodině, aby všichni společně přežili. Někdy od konce padesátých let už to ale nebylo nutné.

Mladým lidem zůstávaly peníze na vlastní útratu a s tím začal vznikat a růst trh jen pro mladé. Začali se jinak oblékat a poslouchat jinou hudbu než rodiče, což byl zcela nový fenomén a také zdroj mnoha konfliktů a tezí o zkažené a líné mládeži.

V šedesátých letech podle Judta nikdo nepochyboval o tom, že si stát vždy povede lépe než neregulovaný trh. Opačná představa byla tehdy považována za důsledek nepochopení příčin a důsledků hospodářské krize v roce 1929.

Evropu podle Judta ovládl „sociálně ohleduplný kapitalismus“. Jeho starší kolega Eric Hobsbawm tvrdil, že se nejednalo o symbiózu, ale naopak sociální stát dotoval kapitalismus – staral se o jeho oběti.

Bez ohledu na interpretace je faktem, že státní výdaje rostly po celé Evropě o desítky procent, pracovat pro stát byla prestižní záležitost a absolventi elitních univerzit mířili právě do státních služeb. Úspěšný stát nebylo možné budovat bez těch nejlepších v jeho službách. Soukromý sektor se stal kariérní volbou číslo jedna až mnohem později.

Miliontý zahraniční dělník

Za poválečnou prosperitou nestály jen silné sociální státy, ale také otevírající se ekonomiky a migrace. Byť se nám může zdát, že je to nový fenomén, migrace, zvláště ta ekonomická, k Evropě patřila vždy. Německý ekonomický zázrak by se bez stovek tisíc pracovníků ze zahraničí nikdy nekonal.

Autoritářským státům jižní Evropy pak pomáhaly peníze zasílané domů lidmi, kteří proudili zvláště do Německa a do Francie. Historik Mark Mazower ve své knize z roku 1998 ukazuje, že nejprve přicházeli „mladí muži bez rodin“ a teprve později za nimi vyrazily ženy a děti.

Mazower také připomíná titulku německého časopisu Der Spiegel, na níž byl v roce 1964 Portugalec, který přišel do země coby miliontý zahraniční dělník. V Kolíně jej čekalo slavnostní uvítání a dar v podobě motocyklu. Německá vítací kultura má mnohem hlubší kořeny, než si dnes myslíme, byť si cestu k nim musela najít.

Migrace ovšem Evropě také rychle připomněla, že časy rasismu a xenofobie z kontinentu rozhodně nezmizely. Švýcarské parky tak zdobily cedule „zákaz vstupu psům a Italům“ a britské ubytovny zase výzvy „neubytováváme černochy, Iry a psy“.

Když se pak ekonomika dostala do útlumu, začaly narůstat konflikty s cizinci, kteří se v nových zemích mezitím zabydleli a odmítali se vrátit. Státy marně přijímaly zákony a opatření, jak je dostat ze země.

Nicméně všichni měli na paměti, že situaci nelze eskalovat, protože xenofobie evropskému kontinentu ještě nikdy nic dobrého nepřinesla. Což je další věc, které u nás nerozumíme.

Autoritářský jih

Zatímco západní a severní Evropa vzkvétala, na jihu se s výjimkou Itálie odvíjel zcela odlišný příběh. Portugalsko, Španělsko a Řecko se rozhodly hájit svět tradičních konzervativních hodnot, výsledkem však byla chudoba, beznaděj a emigrace.

Tyto země žily ve stínu Evropy až do počátku sedmdesátých let a podle historika Tonyho Judta měly jejich ekonomiky blíže k Turecku, našemu východnímu bloku nebo zemím třetího světa než ke zbytku prosperující Evropy.

V poválečném Řecku se dostaly k moci konzervativní elity, které měly větší pochopení pro klid a pořádek než pro demokracii. Když pak hrozilo, že by tento klid ohrozila ve volbách levice, uspořádala armáda v roce 1967 převrat a zemi vládla plukovnická junta.

Vývoj na Pyrenejském poloostrově byl mnohem klidnější. V Portugalsku vládl až do roku 1970 skoro čtyřicet let António Salazar, který považoval zaostalost za klíč ke stabilitě. Země se nacházela ekonomicky hluboko pod Tureckem. V rámci Evropy zde byla rekordní dětská úmrtnost a třetina obyvatel byla negramotná. Podle Judta odcházeli do Portugalska na důchod ti Francouzi, kterým se stýskalo po klidu vichistické Francie.

Osud Španělska je asi nejznámější. Po státním převratu v roce 1936 zde až do své smrti v roce 1975 panoval generál Franco. Země se propadla do společenské a kulturní izolace, vládla zde tvrdá cenzura, zákaz opozičních politických stran a přísné vynucování zákonů určujících chování na veřejnosti.

Klíčovou roli v udržení tradičních hodnot zde sehrála církev, která měla právo cenzurovat projevy, které se jí znelíbily, a za to popisovala španělskou historii jako příběh, který začínal u Adama a Evy a končil v náručí generála Franca. Španělsko bylo líčeno jako ochránce křesťanské civilizace.

Dnes již slavná věta Václava Klause ml.: „Nevidím jinou cestu než vypadnout z Evropské unie a tvrdě kontrolovat vlastní hranice. I za cenu, že o třetinu zchudneme,“ má realistický základ. Přesně takto vypadal v popisované době tradiční jih Evropy.

Zatemněný úsudek

V roce 1972 se ve zprávě OSN psalo, že růst bude v nadcházející dekádě pokračovat stejně jako v té minulé. Spletla se. Zlatou éru evropského kontinentu ukončila série ekonomických otřesů sedmdesátých let. Spojené státy musely kvůli rostoucímu zadlužení, které plynulo z nákladné války ve Vietnamu, opustit zlatý standard a světové měny se vydaly do světa plovoucích kurzů. K tomu se přidaly ropné šoky a domácí stagnace a inflace. Poválečný strach z nezaměstnanosti vyprchal a ke slovu se začali dostávat politici, kteří razili heslo, že společnost neexistuje.

Jak připomíná historik Eric Hobsbawm, nepřítelem Reagana a Thatcherové nebyl jen Sovětský svaz, ale také sociální stát v jejich vlastních zemích. Jakmile nebyl chráněn trvalým ekonomickým růstem, zaútočili na něj stoupenci volného trhu. Ti ztotožňovali svobodu s volným trhem, nikoli s jistotou práce nebo bydlení. Právě na tento příběh jsme navázali po roce 1989, aniž jsme se zabývali předchozími dekádami.

Historik Mark Mazower považuje okolnosti zlatého věku za jedinečné, a proto také neopakovatelné: existoval zlatý standard, státy se primárně soustředily na svou vlastní obnovu a výstavbu, každý kapitál měl svůj národní domov, kde podléhal regulacím a zákonům daného státu.

Sociální stát se těšil úctě a všechny ještě děsily důsledky, k nimž v meziválečných letech vedla masivní nezaměstnanost.

Právě křehkost společnosti a lehkost, s jakou se může zhroutit, jsou tím, co si dnes nedokážeme představit ani připustit. Rozbuškou mohou být problémy, které známe, ale raději neřešíme: nevídané stárnutí populace, robotizace a ubývání práce, nedostupné bydlení, nepředvídatelné důsledky klimatických změn nebo kombinace všech těchto faktorů a také těch, o nichž zatím nic nevíme.

Po druhé světové válce by nikdo nepochyboval, že tohle všechno dokáže stát vyřešit. Dnes si to neumíme ani představit. To však platí především pro Česko a další země východního bloku.

Svou zkušenost s centrálním plánováním a řízením společnosti považujeme oprávněně za děsivou, nicméně z ní vyvozujeme zcela mylné závěry.

Desetiletí si opakujeme, do čeho všeho se stát nemá plést. Vyzdvihujeme svou špatnou zkušenost s jakýmkoliv plánováním, a proto si ani neumíme připustit, jaké výhody tento přístup přinesl a přináší na západě. Naše minulost nám zatemňuje úsudek a představivost.

Vidět je to například na našem přístupu ke klimatu – žádná iniciativa nemá cenu a nedá se nic dělat. Nebo v pohledu na německý přechod k obnovitelným zdrojům. Sledujeme pečlivě všechny jejich omyly a škodolibě se posmíváme, že to nezvládnou.

Nechápeme však širší kontext, ve kterém nejde jen o energetiku, ale o impulz pro vědu, výzkum a inovace, vysoké školy, průmysl a společnost jako celek. Je to další plán v historické řadě, kterým stát určuje cíle a soukromý sektor hledá cesty k jejich naplnění.

Nedávno zveřejněný plán Andreje Babiše naopak nepočítá s žádnými inovacemi, a tedy s žádnou budoucí proměnou státu. Většina investic má skončit v budování dálnic, což by byl výborný projekt – kdyby byl rok 1947.

Stavba silnic nevytáhne vzhůru vývoj ani inovace, budování nové německé energetiky ano. Proto budeme i za padesát let ve srovnání s Německem stále zaostalou zemí. Němci v plánování věří, my ne. Němcům jejich poválečná zkušenost dodává sebevědomí, nás drží na místě.

Dokonce ani naše historická zkušenost s diktaturou nás nečiní nijak odolnými vůči novým podobám autoritářství. Česko na tom zatím není tak špatně jako okolní státy, ale posun k podřízení země vůli jednoho muže je zcela zjevný. Polsko a zvláště Maďarsko se pak rovnou posouvají k režimům, které kdysi vládly na jihu Evropy. Teze o socialismu nahradila hesla o tradiční rodině, národní identitě a konzervativních hodnotách.

Tak dlouho se zaobíráme ponaučením z vlastní minulosti, že zapomínáme, že existují také jiné historie a jiná ponaučení. Možná by nebylo od věci si připustit, že se lze poučit i jinde než doma, protože jinak se budeme až do konce věků točit v bludném kruhu národního nihilismu.

