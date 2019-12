Notes: Petříček usazuje Rusko, obžalovaný Trump se má skvěle a baroko setřásá soudruhy

Dnešek byl mlhavý a tma padla brzy: ideální čas pustit se do čtení. Ve čtvrteční kuchyni Deníku N vás vítá Magdalena Slezáková.

Den Deníku N

Tak nám obžalovali prezidenta, mohli by si říct Švejka znalí Američané. Neboť o čem se dlouho jen mluvilo, se teď konečně stalo: třetí impeachment v dějinách USA. Sněmovna reprezentantů obžalovala Donalda Trumpa, že zneužil své pravomoci a mařil výkon Kongresu. Co na to prezident? „Neudělali jsme nic špatného, zemi se daří lépe než kdy předtím a máme senzační podporu v Republikánské straně.“ A pak aby se neměl „skvěle“ – republikáni mají většinu v Senátu a tamní republikánský předseda už předeslal, že Trumpa hodlají osvobodit. Přehledně to celé shrnuje Jana Ciglerová.

Českého šéfdiplomata Tomáše Petříčka zaskočili kolegové z Ruska „rozčarovaní“ tím, že si Česká republika hodlá připomínat Den památky obětí invaze z roku 1968. Podle Moskvy jsme „neochotní otáčet stránku dějin“, podle Petříčka Rusko nemá nárok se do věci vměšovat. „Je to naprosto nepřijatelné,“ říká ministr v rozhovoru Lukáše Prchala. „Byla to invaze a na tom se nic nemění, mnoho lidí zemřelo. Jsme suverénní, samostatný stát.“

Klementinum je skvost pražského baroka, tak co v něm dělá lepenková mizérie z dob, kdy se lidé ještě častovali oslovením soudruhu? Odpověď přímo v areálu hledali Jan Moláček s Ludvíkem Hradilkem. Sídlo Národní knihovny je pod drobnohledem ministerstva kultury, které chystá poslední fázi drahé rekonstrukce, a jde tu o hodně, protože první fáze skončila bizarním sporem s firmou Metrostav a knihovna doplácela miliony. Ministr Zaorálek navíc občerstvil myšlenku vystavět Národní knihovně zbrusu nové sídlo. To už tu jednou bylo, tak třeba tentokrát…

A kromě toho:

Čapí hnízdo by bez Agrofertu nevzniklo, konstatoval nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman v usnesení, jímž vrátil do hry trestní stíhání Andreje Babiše. Třiašedesátistránkový dokument prostudoval Lukáš Prchal, a tak si teď můžete přečíst i vy, co přesně Zeman dozorujícímu státnímu zástupci Šarochovi vyčetl.

„Zvládneme to, ale lehké to není,“ svěřil se v Drážďanech Pavlu Polákovi Petr Čižmár. Přesně před třemi lety, 19. prosince 2016, ztratil manželku a matku malého syna. Naďu Čižmárovou zavraždil na vánočním trhu v Berlíně terorista. S vyšetřováním Čižmár spokojený není: „Byli bychom rádi, aby se to prošetřilo a zjistilo se, kdo na tom má vinu.“

Desítky tisíc Poláků opět protestovaly v ulicích kvůli reformě soudnictví, kterou má na svědomí vládní strana Právo a spravedlnost (PiS). Markéta Boubínová vysvětluje, že „disciplinární zákon“, novinka v repertoáru PiS, otevírá cestu k sesazování neposlušných soudců a staví se nad právo Evropské unie. „Dnes soudci, zítra ty,“ varují demonstranti.

Říkají mu Vysavač a draží dresy pro nemocné děti. Seznamte se: devatenáctiletý fotbalista Michal Sadílek. Umí to nejen s míčem, ale také se svými spoluhráči. I je totiž přesvědčil, aby se zapojili do Výzvy borců a pomohli Nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek. „Začalo to během minulých Vánoc a pomocí malému Matýskovi,“ vzpomíná v rozhovoru Davida Janeczka.

Chystá NATO ve vesmíru hvězdné války? Prohlášení generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga uvádí na pravou míru Bohumil Doboš. V kostce: vesmír už dávno militarizovaný je, ale vesmírné zbraně nikdo nechystá. Rozhodně stojí za přečtení.

A jelikož vám dnes píše notesářka, nikoli notesář, to by bylo, abychom si spolu s Jiřím Pehe neřekli: „Světem otřásá revoluce a její jméno je žena!“

Zítra v tištěném Deníku N:

Téma : Jaroslava Syrového viní váleční veteráni z nevhodného chování. Nemám se za co stydět, kydají na mě špínu, brání se Syrový

: Jaroslava Syrového viní z nevhodného chování. Nemám se za co stydět, kydají na mě špínu, brání se Syrový „Hněv dává ženám svobodu a sílu nebýt zticha“ – rozhovor s hvězdou nigerijské literatury Chimamandou Ngozi Adichieovou

Komunisté se po únoru 1948 snažili nahradit tradiční zvyky, posloužit jim k tomu měly i narozeniny Josifa Stalina.

Star Wars už neprovází síla fandomu: v kinech je závěrečný díl ságy o rodu Skywalkerů

Letem světem

Když už jsme u těch Hvězdných válek, ráda bych vaší pozornosti doporučila také recenzi kolegyně z Českého rozhlasu Kristiny Roháčkové. Kristina patří ke špičkám české filmové recenze, a jestli jste s ní zatím neměli tu čest, neváhejte. Píše skvěle a je s ní zábava i v případech, že plátno zklame – viz „už dočista poslední“ Devátá epizoda.

U Ljubljanky, sídla ruské tajné služby FSB v centru Moskvy, se dnes střílelo a několik lidí zemřelo. Motiv ani bližší okolnosti incidentu zatím neznáme, ruští zpravodajci spustili plán Pevnost. (Kreposť)

Čeští křesťané, židé a muslimové sepsali protest proti legalizaci eutanazie. Varování, že eutanazie je snadno zneužitelná, podepsalo 18 osobností jako Karol Sidon, Tomáš Halík, Vladimír Sáňka nebo Václav Malý. Návrh zákona o eutanazii chystají poslanci ANO a Pirátů a do Sněmovny by se měl dostat už počátkem příštího roku. (ČTK)

Knihy milujeme, a tak jsme pro vás stejně jako loni napříč redakcí připravili adventní tipy na knižní dárky. Sešlo se jich požehnaně; než vám je předložíme, vezměte zatím zavděk nejlepšími knihami roku 2019 podle Foreign Affairs. Stojí za to! Můj osobní tip: The Great Successor neboli Velký následovník, portrét „brilantního soudruha Kim Čong-una“ z pera novinářky Anny Fifield.

Kde je doma smažené kuře? Na americkém Jihu, řeklo by se podle pravdy. Ale v tomhle případě je pravda širší a sahá až na druhý konec oceánu, daleko do Jižní Koreje. Jihokorejci americkou recepturu vybrousili k dokonalosti a čikchin dnes patří k největším lahůdkám už tak lahodné hansik, korejské kuchyně. Příběh korejského smaženého kuřete krásně sepsal deník South China Morning Post, a že smažené kuře nemusíte? „I bota chutná dobře, když ji osmažíte,“ směje se šéfkuchař Jong Sudo.

Říká se, že zkusit se má všechno. Ale pokud byste náhodou zatoužili po osmažené botě, varujte se výrobku britské StandardToilet. Navrhla totiž šikmé záchodové místy se sklonem 13 stupňů a nabízí je firmám, aby jejich zaměstnanci trávili méně času na toaletách. Stačí prý pět minut a sedícího začnou bolet stehenní svaly.

A není to málo, Antone Pavloviči? Co třeba rovnou čipy s elektrošoky?