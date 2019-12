V Praze 1 hrozí návrat mafiánských praktik, tvrdí Hřib s Čižinským. Chovají se jako Babiš, reaguje Pospíšil

Vypovězení koalice v první městské části se řeší také na „velké“ Praze. Primátor Zdeněk Hřib i předseda Prahy sobě Jan Čižinský varují před tím, aby se vrátily „mafiánské praktiky“, a označují zastupitele za TOP 09 za reprezentanty „toho nejhoršího“ v politice. To se nelíbí jejich koaličnímu partnerovi Jiřímu Pospíšilovi, podle kterého se jedná o nálepkování na dobré a špatné, jež se strany naučily od Andreje Babiše.

Koaliční smlouvu vypovědělo v pondělí uskupení My, co tady žijeme (složené z KDU-ČSL, STAN a Iniciativy občanů), které Praze 1 vládne společně s Prahou 1 sobě, Piráty a Zelenými. Zastupitelé na včerejším jednání nové vedení městské části nevolili, proto dál běží měsíční výpovědní doba.

Jan Čižinský, jehož bratr Pavel je v Praze 1 starostou, ještě před jednáním uvedl, že se pokusí zabránit rozpadu koalice.

„Uděláme zároveň maximum, abychom zabránili návratu starých pořádků. Tedy aby se do vedení městské části vrátili trestně stíhaní zastupitelé ODS a TOP 09, kteří na Praze 1 reprezentují to nejhorší, co se v uplynulých volebních obdobích v Praze 1 dělo a čemu se voliči v posledních volbách jasně postavili,“ napsal na Facebooku.

V podobném duchu situaci okomentoval i dnes pro Deník N. „Je tady velký střet, což ukázalo i včerejší jednání zastupitelstva. Buďto zastupitelstvo zastupuje ty, co v Praze 1 bydlí a žijí, nebo