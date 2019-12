Choval se diktátorsky, vodil nás jako maskoty, popisuje veterán

Tichomír Mirkovič (1926) je válečný veterán v hodnosti plukovníka, držitel osvědčení o účasti v boji za národní osvobození, který bojoval v Titově armádě na území Jugoslávie. Podle vlastního líčení strávil na frontě tři a půl roku a byl vážně raněn. Je místopředsedou Československé obce legionářské, dlouhá léta stál v čele jednoty obce v Praze 2.

Když jsem na konci října volal generálovi Emilu Bočkovi s dotazem, zda si prezidentovi řekl o Řád bílého lva první třídy, telefon vzápětí předal někomu jinému. Později jsem se dozvěděl, že to byl pan Syrový…

Ten vám bez Syrového neřekne ani slovo.

On se nepředstavil. Tehdy vyvrátil to, co prezident říkal. Pak mi začali psát lidé z různých spolků, že to byl pan Syrový, a líčili své zkušenosti s ním.

Objevil se tu před několika lety. Nikdo nám neřekl, co je zač, jaké tady má poslání. Od začátku se choval arogantním až diktátorským způsobem, i vůči personálu na ústředí obce. Nebyl přitom ani zaměstnanec, ani volený člen. Nás čtyři veterány, kteří se ještě účastníme pietních akcí – to jsou generálové Boček, Kuchynka, Masopust a já – si… ne osedlal, to je špatné slovo, ale získal. Začal sám organizovat akce mimo obec, kdy se někam jelo autobusem a pokládaly se věnce.

Jak to probíhalo?

Ze začátku jsem nevěděl, jak to Syrový dál povede. Začal nás vodit jako maskoty, ukazovat nás