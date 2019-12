Policie mě nechala po ženě tři dny pátrat, i když už všechno věděla, říká manžel české oběti z vánočních trhů v Berlíně

„Zvládneme to, ale lehké to není,“ říká v rozhovoru pro Deník N Petr Čižmár. Teroristický útok na vánoční trh v Berlíně 19. prosince 2016 převrátil jeho život naruby. Jednou z jedenácti obětí byla i jeho žena Naďa. Její jméno spolu se jmény dalších obětí útoku je na náměstí Breitscheidplatz vepsané do schodů u kostela. Jednačtyřicetiletý Petr Čižmár tam byl se synem Davidem (8) v den prvního i druhého výročí. Letos tam pojedou znovu. O zlobě, která nepřišla, o zklamání z německé policie a slibu kancléřky Merkelové mluvil s Petrem Čižmárem v Drážďanech, kde se synem žije, německý zpravodaj Deníku N Pavel Polák.

Chce se synovi do Berlína jet? Ví, proč tam jedete?

Ví, samozřejmě, že to ví. Pochopil to. Možná tehdy v jeho pěti letech nebylo úplně jasné, jestli to chápe. Ale teď dobře ví, proč jedeme do Berlína a co se tam stalo. Postupně tomu rozumí stále víc a víc. Dokonale to ale nechápe nikdo.

Jaké pocity máte, když dnes na náměstí Breitscheidplatz stojíte?

Není to vůbec příjemný pocit, ale zase cítím nějakou – nechci říct úplně povinnost –, ale je to takový můj…

Závazek?

Ani ne tak závazek. Ale že je správné i pro mě samotného stavit se tam alespoň jednou za rok. My se tam zastavujeme třeba i několikrát ročně, když někam jedeme přes Berlín. Právě 19. prosince se tam setkáváme i s dalšími pozůstalými a příbuznými obětí.

Jezdíte se tam loučit? Čím to místo pro vás je?

Jezdit se tam loučit by nemělo úplně smysl. Loučí se jen jednou. My tam chodíme tak, jako se chodí na hřbitov.

Na co se vás syn ptá, když tam jste? Ptá se, proč se to stalo?

Ptal se