Čunek s výstavbou nemocnice za osm miliard spěchá. O zakázku se zajímá bývalý manažer Penty, která kraji radí

Výstavba nové nemocnice ve Zlíně má zelenou. Kraj chce co nejdříve začít připravovat klíčové dokumenty, aby se moderní areál za osm miliard korun mohl začít budovat. Podle některých zastupitelů chce hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL) stihnout zásadní kroky ještě do krajských voleb v říjnu příštího roku. Deník N zjistil, že chystaného výběrového řízení na projektový management stavby se hodlá účastnit bývalý manažer Penty, který stejnou práci dělal při výstavbě nemocnic na Slovensku.

Zlínský hejtman Jiří Čunek v pondělí překvapil tím, že narychlo a bez předchozího oznámení prosadil na jednání zastupitelstva otázku výstavby nové nemocnice. Jeho předchozí dva pokusy na jaře skončily nezdarem, většina zastupitelů byla proti. V pondělí ale výstavbu nemocnice překvapivě podpořili dva politici, kteří dosud byli proti.

Deník N zjistil, proč vedení kraje s prosazením stavby nové nemocnice tolik chvátá. Hejtman Jiří Čunek potvrdil, že kraj chce do říjnových krajských voleb stihnout vysoutěžit a zadat celý projekt na novou nemocnici. „To znamená zakázku pohybující se kolem 200 milionů korun. Tento projekt bude do krajských voleb v jedné třetině nebo v jedné polovině rozpracovanosti,“ řekl Deníku N.

Zásadní kroky do voleb

Podle opozičních, ale i některých koaličních zastupitelů to znamená, že kraj udělá do voleb zásadní a nevratné kroky na přípravu nové nemocnice. „Vedení kraje vypsalo už v červnu oznámení o zakázce, kde hledá jednoho kompletního dodavatele všech podstatných částí pro výstavbu nové nemocnice. U takto velkých projektů je ale standardní svěřit zakázku podle zaměření různým firmám a rozdělit ji do několika fází,“ říká krajský zastupitel Pavel Pustějovský z hnutí ANO, které spolu s lidovci, ODS a hnutím STAN v kraji vládne. Podle něj je možné, že i zakázku jako takovou vypíše kraj pro jednoho dodavatele. Čunek přitom Deníku N potvrdil, že