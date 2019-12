Před loňskými Vánoci se zapojil do charitativního projektu Výzva Borců tehdy teprve devatenáctiletý Michal Sadílek. Záložník nizozemského PSV Eindhoven nejdříve šponoval cenu v dražbě dresu svého bývalého spoluhráče ze Slovácka Matouše Trmala. A poté věnoval do dražby také svůj trikot z PSV. Mladý fotbalista navíc zdvojnásobil částku, za niž se dres vydražil, a celá suma pomohla Nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek. „Raději přispěju na dobrou věc, než abych si koupil třeba drahé hodinky,“ říká v rozhovoru pro Deník N Sadílek, který zapojil do projektu další fotbalisty.