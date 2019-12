Notes: Zlatá žíla svěřenského fondu, děti narozené chimérám a neporazitelný Jaromír „Cassius“ Soukup

Přesně týden zbývá do Štědrého dne a vy si možná ještě ani neuvědomujete, že v tento sváteční den váš oblíbený Notes Deníku N nedostanete. Tak doporučuji užít si těch pár, které do té doby ještě vyjdou 😉

Zlatá žíla od VZP Provozujete specializovaná soukromá zdravotnická zařízení. Zároveň se vaší politické straně podaří získat zásadní vliv ve vedení největší zdravotní pojišťovny v zemi. A ta od té chvíle proplácí za léky ordinované právě ve zmiňovaných zařízeních horentní sumy, jak zjistila kolegyně Iva Bezděková. Ne, pana premiéra se to samozřejmě netýká, ty firmy jsou totiž po dobu jeho premiérování ve svěřenských fondech. Takže můžeme všichni zůstat v klidu.

Děti narozené chimérám Matce se narodí dítě, za pár let jim oběma někdo udělá genetické testy DNA a prohlásí: Paní, to dítě není vaše! Že to není možné? Ale je, takových případů je v současném světě zaznamenáno několik desítek. Děti se totiž narodily matkám-chimérám, což jim i jejich rodičům může v životě způsobit celou řadu komplikací. Více o tom ví naše spolupracovnice Halina Šimková.

Hrozba privatizace veřejné debaty Vedle imigrantů, Bruselu, islámu či novinářů patří mezi oblíbené nepřátele většiny populistů i takzvané politické neziskovky, jako třeba Člověk v tísni či Nadace Open Society Fund. Klaus junior či Okamura proto opakovaně vyzývají, aby jim stát přestal dávat peníze. Kauza PPF minulý týden ukázala, kam by to vedlo, kdyby se tyto organizace podařilo vytlačit z veřejného diskurzu. Rázem by si ho zprivatizovalo pár oligarchů, varuje ve svém komentáři Jan Moláček.

Neporazitelný moderátor Jaromír Soukup je znám nejen obdivuhodnými moderátorskými schopnostmi, které – zejména po boku pana prezidenta –předvádí na své TV Barrandov, ale i impozantní boxerskou kariérou. David Janeczek se některých z těch, které Soukup knokautoval, zeptal, jaké je to stát proti němu v ringu. A považte, většinou o tom nechtějí mluvit. Prý je to choulostivá věc. A tak se asi nikdy nedozvíme, jak Jaromír Soukup své boxerské zápasy vyhrává.

A pokud se vám o tom nechce číst, tak si to poslechněte v podcastu Filipa Titlbacha.

Jakub Zelenka zjišťoval, proč někdejší prezidentský kandidát Pavel Fischer podal trestní oznámení kvůli aktivitám agentury C&B, která v kampani pro společnost Home Credit monitorovala jeho aktivity, a jak to agentura vysvětluje. Prokop Vodrážka zas na ministerstvu kultury vyzvěděl, proč zamítlo návrh komunistické strany prohlásit sochu maršála Koněva v Praze 6 kulturní památkou a zabránit tak jejímu odstranění.

Zítra s tištěné verzi mimo jiné přečtete

První česká soukromá družice vznikla v kuchyni v paneláku

Babiš si objednal historickou analýzu o působení vlasovců

Škatulata znalců bruselských komnat. Kdo pracuje pro europoslance?

Čech pomáhající uprchlíkům: Kdo chce žít v Evropě, musí znát Beatles

Co dál stojí za povšimnutí

Sotva exprezident Barack Obama včera prohlásil, že hlavním problémem dnešního světa jsou staří muži, kteří lpí na svých funkcích, opřel se estonský ministr vnitra Mart Helme (70 let) do finské premiérky Sanny Marinové (34 let). Jako by chtěl Obamův výrok potvrdit, prohlásil, že je prý prodavačkou ve vládě nevzdělanců a pouličních aktivistek. Na jeho výrok upozornil Jakub Szántó z ČT.

Čínské námořnictvo podle agentury AFP včera zařadilo do služby svoji druhou letadlovou loď, takže zejména Tchaj-wan, jeho spojenec USA a země kolem Jihočínského moře mají opět o něco větší problém.

Někdejšího pákistánského prezidenta Parvíze Mušarafa, který se dostal k moci po vojenském převratu a zemi vládl devět let, odsoudil v jeho nepřítomnosti zvláštní soud k trestu smrti za velezradu. Pozorovatelé to považují za bezprecedentní krok, protože armáda má v zemi prakticky nedotknutelné postavení. Její představitelé vyjádřili nad rozsudkem znepokojení, uvedla AFP.

Pokud máte pocit, že vaši blízcí už všechno mají a vy nemáte, čím byste je překvapili pod stromečkem, našli jsme pro vás řešení: pořiďte jim hrad ve Francii. A ani vás to nepřijde na moc peněz, v přepočtu něco přes tisícovku. Více na serveru CNN.

A to nejzajímavější na konec

Nejsem velký fanda karbanátku v housce ani ikonické filmové série Hvězdné války (dočtěte a zjistíte, co mají společného, já to také nevěděl), ale tahle zpráva mne zaujala: Řetězec rychlého občerstvení Burger King nabízí v Německu hamburger Whopper zdarma těm zákazníkům, kteří budou ochotni vyslechnout si, jak dopadne nový díl Hvězdných válek, informoval server Newsweek.

Nebylo by úžasné, kdyby život nabízel jen samé takovéto volby? Já vím, nebylo, ale stejně…