Fischer: Musíme být ve střehu. PPF dělá oligarchickou politiku, jak se ji naučila v Rusku a Číně

Předseda senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost považuje celou kauzu, kterou otevřel server Aktuálně.cz, nejen za interní problém naší země, ale poukazuje i na globální nebezpečí, které světu od Číny hrozí.

Jak na vás působily zveřejněné informace ohledně využívání PR agentury firmou Home Credit ke zlepšování obrazu Číny? Co vás na tom nejvíc znepokojilo?

Je to skandální. Politická kultura se láme na zájmech oligarchů, kteří chtějí ovlivňovat politiku. Ale to není jen zápas v České republice mezi Hradem a podhradím nebo mezi jednou firmou a zbytkem světa. Tohle je globální přetahovaná s Čínou o to, podle jakých pravidel se bude hrát.

Na příkladu Číny a Home Creditu vidíme, že šlo o snahu o omezení akademických svobod na Univerzitě Karlově a o oslabení hlasu bezpečnostních expertů. Vždyť mimo jiné financovali bezpečnostní institut nebo prostřednictvím PR agentury mluvili za našeho velvyslance.

Agentura měla ovlivňovat také novináře, jeden z nich ji dokonce osobně vedl (Tomáš Jirsa byl do minulého týdne jednatelem společnosti, která vydává server Info.cz, pozn. red.). Vykázala plnění v hodnotě šesti milionů během několika měsíců. A za tím vším se skrýval finančník, jenž má byznysové zájmy v Číně.

PPF sice říká, že vyznává západní hodnoty, ale pak