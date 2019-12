Klaus a Okamura útočí na „politické neziskovky“, jejich konec by ale znamenal privatizaci veřejné debaty. Názorně to ukázala kauza PPF

Odpůrci „politických neziskovek“ samozřejmě zvažují i cesty, jak činnost spolků, s jejichž cíli nesouhlasí, znemožnit úplně.

Požadovat přímý zákaz je naštěstí stále ještě silná káva i pro ty politiky, kteří si už přestali brát servítky, pokud jde třeba o zákaz náboženství. A tak se Tomio Okamura, Václav Klaus mladší a další pokoušejí dosáhnout téhož oklikou – přes peníze.

SPD i Trikolóra shodně navrhují přiškrcení zdrojů financování nevládních organizací, které by vedlo k faktickému znemožnění jejich činnosti. Spolky, které pokládají za „politické“, by podle jejich představ nesměly být financované z veřejných peněz ani dostávat granty ze zahraničí.

Pokud by populisté uspěli, znamenalo by to jediné – monopol na vnášení témat do veřejné debaty by rázem získali