Astronautky, fotbalistky i státnice. Ženy v roce 2019 prorazily další skleněné stropy

Muži mohou všechnu tu pozornost věnovanou astronautkám, političkám nebo fotbalistkám považovat za nespravedlivou. Pomyslet si, že oni taky dřeli, a nikdo je u toho nechválil, že to jako muži zvládli. Ženy ale tento pocit zaraženého údivu dobře znají – to když se tleská tatínkům, že se bez následků zvládli postarat o své děti, přičemž u jejich matek je to považováno za samozřejmost a běda, když to tak není.

Přesto je ten fakt, že ženy se dostaly na vrchol oborů, kterým dosud dominovali muži, důležitý. A je to důležité pro všechny. Toto jsou totiž ty momenty, které v nás boří dlouho zažité šablony. Žádná slova, poučky nebo teorie, ale to, když vidíme na místě, kde stál dosud muž, stanout ženu, a naopak.

Vizuální vjem následovaný praktickou zkušeností nejúčinněji pomůže pochopit, že jsme se kdysi navzájem někam zařadili a tím jsme se omezili. Že toho umíme víc, než jsme si mysleli, a o tom, v čem jsme dobří, nerozhoduje naše pohlaví, ale naše